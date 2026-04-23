Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó una propuesta para que la selección italiana sustituya a Irán en el Mundial 2026, “invitación” que rechazaron la FIFA e Italia.

La propuesta del enviado del presidente estadounidense, Paolo Zampolli, no tuvo el efecto deseado por Trump, ya que la FIFA que preside Gianni Infantino, se mantiene firme en su decisión de que Irán juegue el Mundial.

Italia, por su partes, está demasiado ocupada en reconstruir su futbol, como para aceptar una propuesta como la hecha por Trump.

Donald Trump y su entorno buscarían sacar a Irán del Mundial para poner en su lugar a Italia (Jacquelyn Martin / AP)

Italia no sería elegible para ocupar el lugar de Irán en el Mundial 2026

La propuesta de Trump para que Irán sea sustituido por Italia en el Mundial 2026, tiene como principal obstáculo el hecho de que por reglamento, el equipo europeo no es elegible de acuerdo al reglamento de la FIFA.

Emiratos Árabes Unidos, que perdió en la última ronda de Asia una eliminatoria contra Irak, sería la selección elegible para ocupar el lugar de Irán si por alguna razón ese país no puede asistir al torneo.

Ministros italianos descartan que su selección asista al Mundial 2026

De acuerdo a reporte del diario El País de España, dos ministros italianos se manifestaron en contra de la propuesta para que Italia juegue el Mundial 2026 en lugar de Irán.

“Leo que el enviado de Trump quiere readmitir a Italia en el Mundial: me parece vergonzoso. A mí me daría vergüenza” Giancarlo Giorgetti. ministro de Economía de Italia

A su vez, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, aseguró que no es posible que Italia juegue el Mundial 2026, además de no considerarlo apropiado. “No sé qué es lo primero. La clasificación se consigue en el terreno de juego”.

Italia fue eliminada el pasado 31 de marzo por Bosnia-Herzegovina en la tanda de penaltis del repechaje para el Mundial 2026.