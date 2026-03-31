La selección de Irán se manifestó este 31 de marzo en Turquía, previo a su amistoso contra Costa Rica, al posar con fotografías de niños víctimas de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

El gesto ocurrió sin público en las gradas, pero con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como testigo en el estadio de Antalya.

Aunque el resultado deportivo fue una goleada 5-0 sobre Costa Rica, la protesta acaparó la atención en medio de la confirmación de que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Jugadores de Irán posan con fotos de presuntas víctimas (Riza Ozel / AP)

Irán se manifiesta con Gianni Infantino como testigo en estadio de Turquía

Sin aficionados en las gradas, pero con Gianni Infantino, presidente de la FIFA en el estadio de Antalya, Irán se manifestó por el conflicto armado y las víctimas que ha provocado.

Los jugadores de Irán se unieron el entrenador Amir Ghalenoei; el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Mohammad Nabi; y miembros del personal, sosteniendo las fotografías mientras cantaban el himno nacional.

¿Cómo quedó el partido amistoso de Irán en el que posó con fotos de víctimas?

Al final, el resultado del partido amistoso pasó a segundo plano, aunque Irán demostró que está en buena forma rumbo al Mundial 2026, al ganar 5-0 a Costa Rica.

Posar con las fotos de las presuntas víctimas del conflicto armado que enfrenta su país, fue el segundo gesto de la selección de futbol, cuyos jugadores sostuvieran mochilas el viernes antes de otro amistoso de preparación contra Nigeria.

Irán venció 5-0 a Costa Rica en partido de preparación (Riza Ozel / AP)

Irán sí jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

A pesar de que hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le garantizó a la selección de Irán su seguridad si asisten al Mundial 2026, su participación en el torneo está firme.

Este martes, tras el partido de Irán vs Costa Rica, Gianni Infantino, presidente de la FIFA confirmó que la selección asiática jugará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Cabe recordar que, funcionarios del gobierno iraní y del fútbol había esbozado la posibilidad de jugar sus partidos del Mundial 2026 en México.

Irán jugará tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, e Infantino ha parado los intentos diciendo que la FIFA “quiere que su torneo se lleve a cabo según lo programado”.