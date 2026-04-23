El gobierno de Irán afirmó que la selección de ese país se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

La participación de Irán en el Mundial 2026 ha estado en duda durante los meses más recientes, debido al conflicto armado que enfrenta, pero la selección de futbol no se detiene en su preparación para jugar el torneo.

La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial 2026 en Estados Unidos se mantiene, y aunque en algún momento quisieron cambiar de sede sus partidos a México, jugarán donde estaba programado.

Irán confirma su participación en el Mundial 2026. (Vahid Salemi / AP)

Reitera Irán que está listo para jugar el Mundial en Estados Unidos

Fatemeh Mohejerani, portavoz del gobierno iraní, declaró que la cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la preparación de su selección nacional de fútbol para estar en el Mundial 2026 en Estados Unidos.

La FIFA ha dejado claro que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial 2026 marcado en diciembre del 2025, negando un cambio de sede.

En ese sentido, el 31 de marzo, cuando el presidente de la FIFA Gianni Infantino se reunió con dirigentes y jugadores del fútbol iraní en Turquía, donde el equipo disputó dos partidos de preparación.

La selección de Irán entrena rumbo al Mundial 2026

Con la liga iraní de fútbol detenida por el conflicto armado que enfrenta el país, a través de la cuenta oficial de Instagram del combinado, se han publicado fotos de un entrenamiento en Teherán.

Mohejerani añadió que “se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo”.

La FIFA prepara un campamento de entrenamiento fuera de Irán para la selección de ese país, que podría ser en Turquía.

Irán tiene programado jugar dos partidos de la fase de grupos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewood —contra Nueva Zelanda y Bélgica— y luego enfrentar a Egipto en Seattle.

El equipo debe presentarse a su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, a más tardar el 10 de junio.

Un asunto por resolver es que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas de entrada a la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj.

Donald Trump no quiere a Irán en el Mundial 2026 (Jacquelyn Martin / AP)

Donald Trump revivió la tensión sobre la participación de Irán en el Mundial

La polémica volvió a sacudir el entorno del Mundial 2026 luego de que se diera a conocer una supuesta presión política desde Estados Unidos hacia la FIFA para modificar la lista de selecciones clasificadas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos busca excluir a Irán del torneo y abrirle la puerta a Italia, una de las ausencias más llamativas en la próxima Copa del Mundo.

El argumento principal gira en torno al peso histórico de Italia en el fútbol mundial, destacando sus cuatro títulos de Copa del Mundo.