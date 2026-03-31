Gianni Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en las sedes de Estados Unidos, pese a las tensiones políticas entre ambos países.

“Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA aseguró que todas las selecciones tendrán condiciones seguras y óptimas para competir, descartando cualquier cambio de sede.

La decisión se dio tras el amistoso en Turquía donde Irán goleó 5-0 a Costa Rica y sus jugadores posaron con fotos de niños presuntamente muertos en ataques aéreos, gesto que marcó la previa del encuentro.

Gianni Infantino en el partido Irán vs Costa Rica (Riza Ozel / AP)

Infantino se compromete a que las selecciones se sientan seguras en el Mundial 2026

Gianni Infantino prometió que a Irán ya todas las selecciones se les brindarán las mejores condiciones para disputar el Mundial 2026.

“Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, muy complicada, pero trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones”, declaró Infantino.

Irán ha señalado que no quiere boicotear el Mundial 2026, pero que no era posible que su selección nacional viajara a Estados Unidos debido al conflicto armado con ese país.

Irán debe disputar tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, y el embajador iraní había pensado en la Ciudad de México como otra opción .

Gianni Infantino ha frenado los intentos de Irán de cambiar la sede de sus partidos, al afirmar que la FIFA quiere que su torneo “se lleve a cabo según lo programado”.

Irán venció a Costa Rica en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 (Riza Ozel / AP)

Irán goleó a Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Irán goleó 5-0 a Costa Rica en partido de preparación rumbo al Mundial 2026, este martes en Turquía.

Previo al partido, los jugadores y directivos de la selección de futbol de Irán posaron con fotos de niños presuntamente muertos por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Sin espectadores en el estadio de Antalya, pero con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino presente en las gradas, los jugadores de Irán se unieron sosteniendo las fotografías mientras cantaban el himno nacional.