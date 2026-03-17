La participación de Irán en el Mundial 2026 estaría más cerca de México que de Estados Unidos, luego de que, Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, confirmara que negocian con la FIFA jugar sus partidos en canchas aztecas.

Después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos declaró que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, el directivo aseguró que su selección no viajará al país de las Barras y las Estrellas

“Definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México” Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol

Confederación Asiática confirma que Irán está dispuesta a jugar el Mundial 2026

El secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol, Windsor John, indicó que no han escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial 2026.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar” Windsor John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol

A su vez, un portavoz del gobierno de Irán recalcó en Teherán que corresponde a la FIFA explicar por qué el presidente estadounidense Donald Trump, sugirió la semana pasada que la “vida y seguridad” de los jugadores de la selección iraní podrían estar en riesgo si disputan el Mundial.

“Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Irán pone en suspenso su presencia en el Mundial 2026 (especial)

La sedes de los partidos de Irán en el Mundial 2026

En el calendario del Mundial 2026 señala que los partidos de Irán en la fase de grupos se jugarán en Inglewood, California y Seattle, Washington, ambas ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial, pero que no creía apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad.

Al respecto, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Este lunes 16 de marzo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que la “FIFA debe responder” a la duda planteada por Trump.

“Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre que el entorno no es seguro para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y la habilidad para proporcionar seguridad para un evento deportivo tan importante”. Esmail Baghaei, Ministerio de Exteriores de Irán

Calendario de Irán en el Mundial 2026

Irán tiene programado jugar el Mundial 2026 en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.