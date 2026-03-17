La presidenta de México, Claudia Sheinbaum apuntó que se podría recibir a la selección de fútbol de Irán para el Mundial 2026.

Esto en el marco de la solicitud de la Federación Iraní de Fútbol para trasladar sus partidos de Estados Unidos a México debido a la preocupación por la seguridad de sus jugadores.

Sheinbaum: Irán podría jugar en México sus partidos del Mundial 2026

Irán podría jugar en México sus partidos del Mundial 2026, así lo dijo la mandataria Sheinbaum tras ser cuestionada con la posibilidad de trasladar los partidos del país de Medio Oriente de Estados Unidos a nuestro país sede de la copa de fútbol.

“Lo están viendo con la FIFA... si es factible, podrían realizar el torneo aquí en México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum expresó que ese es un tema que ya está siendo analizado por la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA), por lo que de tomarse una decisión se informará en el momento.

“México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí informaríamos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

FIFA descarta cambiar sede de partidos de Irán en el Mundial 2026

Pese a que Sheinbaum dejó la posibilidad de que Irán pueda jugar en México sus partidos del Mundial 2026, la FIFA ya lo descartó.

En un mensaje se dijo que la FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025, sin embargo las posibilidades de que se haga un ajuste no están cerradas.

Pues tan solo el lunes, la Embajada de Irán en México reportó que ya se encuentra en negociación con la FIFA, solicitud que se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo no poder garantizar la seguridad de los jugadores iraníes.

Dichos partidos que busca cambiar Irán de sede son contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en medio de las tensiones con Estados Unidos.