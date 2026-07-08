La Federación Egipcia de Futbol presentó una denuncia formal ante la FIFA por el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina, que terminó 3-2 y significó la eliminación de Egipto.

La queja, encabezada por Hany Abo Rida, señala decisiones polémicas como la anulación de un gol y la falta de un penal sobre Mohamed Salah.

El técnico Hossam Hassan acusó presiones de Argentina sobre el cuerpo arbitral, alimentando cuestionamientos de favoritismo.

Egipto va por investigación a árbitro Francois Letexier por posible favoritismo a Argentina

Egipto ingresó un complaint ante la FIFA, es decir, una queja y su solicitud de investigación sobre las decisiones del árbitro Francois Letexier en el partido contra Argentina.

La denuncia fue emprendida por Hany Abo Rida, presidente de la la Federación Egipcia de Futbol.

Por su parte, Hossam Hassan, técnico de Egipto, desde el término del partido dijo que la selección de Argentina ejerció presiones sobre el cuerpo arbitral, lo que generó presiones a su equipo y terminó en un resultado influenciado.

Crecen cuestionamiento de favoritismo a Argentina

Los cuestionamientos sobre un favorecimiento a Argentina se acrecentan luego de no marcar una tarjeta roja tras una falta al jugador de Argelia, Aïssa Mandi, en un partido previo.

La falta no marcada fue parte del primer partido de Argentina contra Argelia, ambos parte del Grupo J en el Mundial 2026.

Incluso el favoritismo hacia Lionel Messi y Argentina fueron recordados ante la expulsión de Jarell Quansah, en el México vs Inglaterra, por una falta similar.