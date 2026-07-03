Michel Bauer, Host City Manager CDMX y responsable del FIFA Fan Fest del Zócalo, reveló que la respuesta de la gente ha sido todo un éxito y esperan que continúe con el partido México vs Inglaterra del domingo 5 de julio.

A dos semanas de que concluya el Mundial 2026, se espera alcanzar la meta que se propuso la organización con 2 millones de visitantes en el FIFA Fan Fest.

Michel Bauer espera recibir el visitante número 2 millones en el FIFA Fan Fest del México vs Inglaterra

En entrevista para Grupo Fórmula, Michel Bauer espera que este fin de semana se reciba al visitante número 2 millones en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX.

Originalmente, esta cifra era el objetivo para el final de todo el torneo, pero debido al éxito de convocatoria, se prevé superar esa meta mucho antes de que concluya el Mundial 2026.

Se anticipa una asistencia particularmente alta para el domingo 5 de julio, debido al partido de octavos de final entre México e Inglaterra.

Hasta el momento con 22 días de operación, el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX ya ha registrado más de 1 millón 800 mil personas.

Debido a la afluencia que se espera para el domingo 5 de julio, Michel Bauer explicó que el FIFA Fan Fest en el Zócalo abrirá sus puertas horas antes del partido.

Michel Bauer espera que el FIFA Fan Fest del México vs Inglaterra transcurra con “saldo blanco”

Michel Bauer destacó que el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX está diseñado para recibir a la afición mexicana, visitantes de otros estados del país, turistas extranjeros y familias.

Además de la transmisión de los partidos, los asistentes pueden esperar sorpresas musicales.

Para el cierre del partido contra Inglaterra, se ha anunciado la presentación de una agrupación “conocida y querida por la gente”, siguiendo el ejemplo de la Banda El Recodo, que estuvo en la inauguración.

Los organizadores trabajan para mantener una capacidad cómoda dentro de la plancha del Zócalo, de modo que la gente pueda disfrutar del evento sin aglomeraciones excesivas que comprometan la experiencia.

Se espera mantener el “saldo blanco” que se ha registrado durante los primeros 22 días de operación del evento.

Los visitantes deben pasar por filtros de seguridad coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que refuerza su presencia especialmente durante los partidos de la Selección Mexicana para controlar los accesos y garantizar el orden.