Michel Bauer, ex directivo del fútbol mexicano, anunció que el próximo domingo, día en que México se enfrentará contra Inglaterra, en los octavos de final del Mundial 2026, el FIFA Fan Fest implementará una atracción.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, el Host City Manager CDMX informó que al termino del tan esperado encuentro futbolístico, se ofrecerá un concierto.

“Terminando el partido tenemos una sorpresa”, dijo. Michel Bauer. Host City Manager CDMX

Michel Baur, Host City Manager CDMX (Grupo Fórmula / YouTube)

Michel Bauer, de 62 años de edad, adelantó que habrá un concierto gratuito mismo que será encabezado por una agrupación muy querida por los mexicanos.

Aunque no mencionó el nombre, desde ya mucha gente sospecha que se trata de Maná. Se espera que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, revele los detalles en una conferencia que tendría lugar en las próximas horas.

“Es un grupo musical muy importante, una banda conocida y muy querida por la gente” Michel Bauer. Host City Manager CDMX

El objetivo de implementar un espectáculo es que la gente se quede más tiempo en la plancha del zócalo capitalino para evitar que se concentren en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma.

FIFA Fan Fest espera romper récord en el número de visitantes

El FIFA Fan Fest superó expectativas. A 22 días de estar operando se ha registrado una asistencia de 1.8 millones de personas, por lo que se espera que este fin de semana la cifra alcance los 2 millones de visitantes.

Para que esto suceda, el próximo domingo 5 de julio, FIFA Fan Fest abrirá sus puertas horas antes de lo previsto para que la audiencia pueda ponerse cómoda previo al partido entre Brasil y Noruega.

Posteriormente, a las 6 de la tarde, se transmitirá el México vs Inglaterra, independientemente de quién resulte ganador, habrá un concierto que durará entre 60 y 90 minutos.

El festival operará de la misma forma. Una vez que alcance un lleno total, se cerrarán las puertas.

Al igual que en pasadas ocasiones, no habrá venta de alcohol y tampoco se permitirá el ingreso de objetos punzocortantes.