El mundo de las apuestas está invadiendo el mundo del deporte, no solo del futbol. Ahora la FIFA permitirá que el Mundial sea transmitido en estas casas. Lo que va a fomentar este tipo de juegos.

Aunque tampoco es nuevo, algunos partidos que son difíciles de ver en México, los transmiten en casas de apuestas, eso sí, tienes que tener crédito para entrar. FIFA busca lo mismo.

De otra forma, hay pocas opciones para verlo en este país. Televisa y TV Azteca son las televisoras abiertas que van a pasar el Mundial 2026, sin embargo solo tienen 32 partidos.

Si quiere tener los 104 encuentros que habrán, la única manera es contratar Izzi, además del paquete ViX Premium Mundialista que cuesta 400 pesos.

FIFA anuncia que Mundial 2026 se transmitirá por una casa de apuestas; “es en beneficio del deporte”

Como vimos, FIFA anunció que en algunas casas de apuesta, van a transmitir el Mundial 2026. Ya sabemos que no será gratis, solo si tiene dinero en crédito para apostar, aunque no es necesario jugar.

Y es que la FIFA alargó su convenio con Stats Perform, que es la empresa que proporciona las estadísticas, posibilidades y datos a las casas de apuesta, hasta 2029.

“También otorga derechos exclusivos de apuestas para miles de partidos por temporada en las competiciones de las asociaciones miembro de FIFA impulsadas por FIFA+”, publicó la Federación de Futbol.

Las incoherencias de la FIFA por cuestiones de dinero

El mundo de las apuestas es un negocio redondo para todos. Por eso la FIFA no se quiere quedar atrás, aunque eso contradiga su código de ética, que prohibe a futbolistas, oficiales, y agentes a implicarse en apuestas, juegos de azar, loterías o eventos.

Ya no sorprende. La FIFA actúa de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, cuando Rusia invadió a Ucrania, suspendió a la selección y los clubes de toda competición.

Pero ahora que Estados Unidos bombardeó Venezuela, no tuvieron ninguna repercusión porque el Mundial 2026 será ahí. Incluso, Infantino presume una buena relación con Trump.

Otro caso, peor, fue de Israel, que ha hecho un genocidio en Gaza y la FIFA se ha hecho de oídos sordos. Aún cuando hay mucha presión política y mediática por que los castiguen. ¿Por qué no lo hacen? Pues existen muchos intereses del país con EE.UU.