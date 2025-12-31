En 2016 los premios The Best se separaron de France Football y desde entonces lanzaron su propio galardón; diez años después, la ceremonia se transforma para dar paso a un nuevo evento.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó sobre el nuevo acuerdo con Dubai Sports Council, un vínculo que servirá para entregar un nuevo galardón a los mejores jugadores y jugadoras del año.

Con este acuerdo, Gianni Infantino y la FIFA le dicen adiós a los premios The Best e inicia una nueva, y seguro polémica, era en las ceremonias de premiación.

¿Qué dijo Gianni Infantino, sobre el premio que sustituirá a los premios The Best?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló sobre el nuevo evento anual que premiará a los mejores jugadores y jugadoras del año, sustituyendo a The Best.

“Estoy emocionado por confirmar el lanzamiento de un nuevo evento anual de los premios mundiales de futbol en Dubai, que a partir de 2026 será la ceremonia oficial de los premios de la FIFA que unirá lo mejor del juego mundial para celebrar y honrar los mejores logros del año anterior”

El World Sports Summit se celebra anualmente en Dubai. Esta edición se celebró el 29 y 30 de diciembre, y se espera que a partir de la próxima edición albergue la entrega de los premios de la FIFA.

“Gianni Inffantino, presidente de la FIFA, y su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del futbol mundial que tendrá lugar en Dubái. Será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA”, se lee en el comunicado de la FIFA.

Gianni Infantino said the Fifa Best Awards 2026 will be held in the city in a speech at the World Sports Summit. pic.twitter.com/FQiGRhr2W6 — The National (@TheNationalNews) December 29, 2025

Ousmane Dembélé ganó el premio The Best como el mejor jugador de la FIFA

En la pasada y última edición de los premios de la FIFA, bajo el nombre The Best, Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista del año.

El delantero francés conquistó el histórico sextete con el PSG, por lo que se consagró como el mejor del mundo.

En cuanto a la categoría femenil, Aitana Bonmatí se hizo con el histórico galardón.