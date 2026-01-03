Este 3 de enero, el mundo fue sacudido por una noticia que sorprendió a todos. Estados Unidos bombardeó a Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro. Sí, a 159 días del Mundial y la FIFA no ha mostrado ninguna postura.

Mucha gente se pregunta si la FIFA sancionará de alguna forma a Estados Unidos, pues ya hay un antecedente de lo que pasó en Rusia en 2022.

Sin embargo, la realidad es que no pasará nada. Incluso, el 5 de diciembre del 2025, cuando se llevó a cabo el sorteo para la justa, Infantino entregó el Premio de la Paz a Donald Trump.

Sí, el mismo que ha apoyado a Israel en su genocidio con Gaza y que ahora viola la soberanía de un país por petroleo. Pero bueno, veamos en los momentos que la FIFA sí ha intervenido.

Donald Trump gana el premio FIFA de la paz. (Evan Vucci / AP)

Todos los países que han sido sancionados por FIFA tras protagonizar conflictos armados

La realidad es que entre tantos conflictos que han ocurrido en los últimos 100 años, tan solo 3 países han sido sancionados por la FIFA con motivo de conflictos armados.

Rusia en 2022: FIFA suspendió a la selección del país, y a todos sus clubes, de competiciones organizadas por la Federación y por la UEFA. Esto debido a su invasión a Ucrania.

Alemania: Después de la segunda guerra mundial, la FIFA decidió dejar sin Mundial de 1950 a los teutones, por sus actos en el conflicto. Se debe decir también su Federación de Futbol había desaparecido.

Yugoslavia: Debido a las guerras internas, se le notificó que días antes de la Eurocopa de 1992 no iban a participar. También fue excluida de las eliminatorias al Mundial 1994.

Otras sanciones de la FIFA que no fueron por conflictos armados

También han existido otros casos que ha intervenido la FIFA, pero que no han sido por guerras o conflictos armados.

Sudáfrica: La nación africana no participó en nada referente a la FIFA en 20 años. Esto se debió al Apartheid. Es decir, el régimen discriminaba a las personas negras, ya que quería llevar una selección de puros blancos.

México: El Tri se quedó sin la posibilidad de ir al Mundial de 1990 por los famosos cachirules. Alteraron unas actas de nacimiento, la FIFA fue avisada y pese a los intentos de arreglarlo, no sirvió de nada.

Chile: Fue expulsado del Mundial de 1994 porque su portero, Roberto Rojas, utilizó una chuchilla para lastimarse y simular una lesión. El jugador fue suspendido de por vida.