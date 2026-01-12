Restan sólo seis meses para que inicie el Mundial 2026 y Marcelo Flores lo sabe, por lo que ya activó el ‘mood’ mundialista y protagonizó un partidazo en la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 entre Tigres y Atlético de San Luis. Sin embargo, el extremo no se ve con la casaca de la Selección Mexicana sino con la de Canadá.

Al parecer los intentos de que Marcelo Flores jugará con la Selección Mexicana son cosa del pasado, el extremo de Club Tigres fue citado con Canadá y ya trabaja para ganarse un lugar en la convocatoria de Jesse Marsch para el Mundial 2026.

Al no tener cabida en la Selección Mexicana, Flores fue convocado a un entrenamiento con la Selección de Canadá en Irvine, California.

El llamado habría motivado a Flores, pues regresó con todo a la Liga MX y lo demostró con un doblete ante Atlético de San Luis.

Marcelo Flores apunta al Mundial 2026 con la Selección de Canadá

¡Marcelo Flores se baja del barco Tricolor para el Mundial 2026! Al no recibir llamados por parte de Javier Aguirre, el jugador de Club Tigres encontró una nueva oportunidad para asistir a la justa mundialista con Canadá.

Guido Pizarro, DT de Club Tigres, habló de la situación de Marcelo Flores de cara al Mundial 2026 y señaló que lo apoyarían para que se gane un lugar en la convocatoria de la Selección de Canadá.

“Marcelo hizo un gran partido, tiene mucha decisión, en este semestre va a dar un paso importante dentro y fuera del equipo. Ojalá que lo podamos ayudar para que se integre a la lista de Canadá”

“Está trabajando para eso (ir al Mundial 2026), se ve en el día a día, se ve en cómo ha jugado… ojalá lo podamos seguir aprovechando”

¿Cuándo volverá a jugar Marcelo Flores y Club Tigres en la Liga MX?

Luego del triunfo por 1-2 ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, Marcelo Flores y Club Tigres volverán a escena este miércoles 14 de enero cuando reciban en el Estadio Universitario a Pumas.

El encuentro Tigres vs Pumas, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026, se jugará a las 9:06 p.m. (tiempo del centro de México).