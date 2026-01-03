Regresemos el tiempo al 5 de diciembre del 2025, FIFA llevaba a cabo el Sorteo del Mundial 2026, mismo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Ese día, Infantino le entregaba el Premio de la Paz a Donald Trump.

29 días después, se reportó que Estados Unidos realizó un bombardeó en Caracas, Venezuela en la madrugada del 3 de enero. Más tarde, Trump anunció la captura del presidente del país sudamericano:

"Estados Unidos ha ejecutado exitosamente un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión“, publicaron en Truth Social.

¿Esto quiere decir que va a pasar lo mismo que con Rusia? Veamos lo que dice el reglamento de la FIFA, ya que no existe un artículo que hable sobre esto.

¿Estados Unidos se queda sin Mundial por ataque a Venezuela? Esto dicen las reglas de FIFA

Hace 4 años, Rusia invadió a Ucrania y la FIFA decidió expulsar a la selección y sus clubes de todas las competencias pertenecientes a la Federación y la UEFA. Estados Unidos no hizo lo mismo, pero incursionó militarmente a Venezuela, algo que tiene similitudes, porque viola la soberanía de la nación.

Sin embargo, se debe aclarar que lo que pasó con Rusia, fue en caso extraordinario. Nunca había ocurrido que la FIFA sancionara a un país por conflictos de política exterior. Y es que los mismos estatutos dicen que solo pueden intervenir si afecta a la federación deportiva. Es decir no se menciona nada sobre acciones militares.

Esto dicen los artículos 3, 4 y 16 de la FIFA:

3ro: La FIFA se compromete a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover la protección de estos derechos.

4to: Prohíbe terminantemente la discriminación de cualquier tipo contra un país, persona o grupo por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, lengua, religión, opinión política, riqueza, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra razón.

16vo: El Congreso de la FIFA es el único que puede suspender a un miembro. Sin embargo, el Consejo de la FIFA puede suspender provisionalmente a un miembro que viole gravemente sus obligaciones con efecto inmediato.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. (Chris Carlson / AP)

La doble vara de la FIFA

Ahora bien, esto no quiere decir que la FIFA no pueda sancionar a Estados Unidos como lo hizo con Rusia. Sin embargo, no va a ocurrir a tan solo 159 días del Mundial 2026.

La FIFA ha medido con doble vara muchas situaciones, por lo que es muy complicado saber lo que hará. Estos son algunos ejemplos:

Invasión a Ucrania: FIFA suspendió a Rusia de toda competición incluido, Qatar 2022

FIFA suspendió a Rusia de toda competición incluido, Qatar 2022 Genocidio en Gaza: Pese a que la presión política y social han pedido un castigo a Israel, la FIFA no ha mencionado nada

Pese a que la presión política y social han pedido un castigo a Israel, la FIFA no ha mencionado nada Ataque militar a Venezuela: La Federación no ha mostrado una postura por lo hechos ocurrido en Caracas

La Federación no ha mostrado una postura por lo hechos ocurrido en Caracas Qatar 2022: La condición de los trabajadores para construir los estadios del Mundial, fueron deplorables y muchos murieron. FIFA no dijo nada

Y estos son apenas algunos casos.