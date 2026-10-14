Feyenoord vs Como volvieron a la actividad en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado a favor del equipo local en un buen partido.

El partido Feyenoord vs Como fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Feyenoord sumó sus primeros tres puntos, mientras que el Como se quedó con la misma cantidad de unidades.

Marcador del partido: Feyenoord 3-2 Como

Feyenoord vs Como: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Feyenoord vs Como de la Jornada 2 de la Champions League

Así fueron los goles del partido Feyenoord vs Como:

Minuto 18: Gol de Assane Dioe (Feyenoord 0-1 Como)

Minuto 20: Gol de Gjivai Zechiël (Feyenoord 1-1 Como)

Minuto 52: Gol de Anis Hadj Moussa (Feyenoord 2-1 Como)

Minuto 81: Autogol de Robert Sánchez (Feyenoord 3-1 Como)

Minuto 90+3: Gol de Anastasios Douvikas (Feyenoord 3-2 Como)

Partido muy disputado en la cancha del Feyenoord (Patrick Post / AP Photo/Patrick Post)

¿Cuándo vuelven a jugar Feyenoord y Como en la Champions League?

Feyenoord y Como regresan a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Feyenoord visita al Real Betis el 21 de octubre de 2026, mismo día que el Como recibe a Manchester United.