LASK vs Liverpool iniciaron con la actividad del miércoles 14 de octubre en la Jornada 2 de la Champions League, con triunfo contundente del equipo inglés.

El partido LASK vs Liverpool fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, LASK se quedó en cero puntos, mientras que Liverpool suma 6 unidades en la parte alta de la competencia.

Marcador del partido: LASK 3-6 Liverpool

LASK vs Liverpool: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido LASK vs Liverpool de la Jornada 2 de la Champions League no representó mayores problemas para el equipo inglés.

Con una gran actuación de Bradley Barcola, quien marcó hat-trick, Liverpool se encaminó a su segunda victoria de la competencia.

Así fueron los goles del partido LASK vs Liverpool:

Minuto 22: Gol de Ronald Araújo (LASK 0-1 Liverpool)

Minuto 24: Gol de Bradley Barcola (LASK 0-2 Liverpool)

Minuto 37: Gol de Bradley Barcola (LASK 0-3 Liverpool)

Minuto 51: Gol de Jeremie Frimpong (LASK 0-4 Liverpool)

Minuto 63: Gol de Robert Ljubicic (LASK 1-4 Liverpool)

Minuto 66: Gol de Bradley Barcola (LASK 1-5 Liverpool)

Minuto 73: Gol de Lewis Koumaus (LASK 1-6 Liverpool)

Minuto 74: Gol de Florian Flecker (LASK 2-6 Liverpool)

Minuto 77: Gol de Florian Flecker (LASK 3-6 Liverpool)

Liverpool no tuvo piedad de su rival austriaco (Denes Erdos / AP Photo/Denes Erdos)

¿Cuándo vuelven a jugar LASK y Liverpool en la Champions League?

LASK y Liverpool regresan a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, LASK visita a Sporting el 21 de octubre de 2026, mientras que un día antes Liverpool recibe a Villarreal.