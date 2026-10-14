Slovan Bratislava vs Stuttgart juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 0-1 en la cancha de Štadión Tehelné pole, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Slovan Bratislava vs Stuttgart: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Slovan Bratislava vs Stuttgart es triunfo 1-3 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Slovan Bratislava 0-1 Stuttgart.
Slovan Bratislava vs Stuttgart: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Slovan Bratislava vs Stuttgart, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Slovan Bratislava
- Portero: Dominik Takáč
- Defensas: César Blackman, Guram Kashia, Kevin Wimmer y Samuel Kozlovský
- Mediocampistas: Kyriakos Savvidis, Juraj Kucka, Tigran Barseghyan, Marko Tolić y Vladimír Weiss Jr
- Delantero: David Strelec
Stuttgart
- Portero: Alexander Nübel
- Defensas: Josha Vagnoman, Anthony Rouault, Jeff Chabot y Maximilian Mittelstädt
- Mediocampistas: Angelo Stiller, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Enzo Millot y Chris Führich
- Delantero: Deniz Undav
Hora y canal del partido: Slovan Bratislava vs Stuttgart en La Champions League
Slovan Bratislava vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.
- Partido: Slovan Bratislava vs Stuttgart
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Štadión Tehelné pole
- Transmisión: HBO Max o FOX One