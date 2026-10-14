Slovan Bratislava vs Stuttgart juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 0-1 en la cancha de Štadión Tehelné pole, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Slovan Bratislava vs Stuttgart: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Slovan Bratislava vs Stuttgart es triunfo 1-3 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Slovan Bratislava 0-1 Stuttgart.

Slovan Bratislava vs Stuttgart: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slovan Bratislava vs Stuttgart, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Slovan Bratislava

Portero: Dominik Takáč

Defensas: César Blackman, Guram Kashia, Kevin Wimmer y Samuel Kozlovský

Mediocampistas: Kyriakos Savvidis, Juraj Kucka, Tigran Barseghyan, Marko Tolić y Vladimír Weiss Jr

Delantero: David Strelec

Stuttgart

Portero: Alexander Nübel

Defensas: Josha Vagnoman, Anthony Rouault, Jeff Chabot y Maximilian Mittelstädt

Mediocampistas: Angelo Stiller, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Enzo Millot y Chris Führich

Delantero: Deniz Undav

Hora y canal del partido: Slovan Bratislava vs Stuttgart en La Champions League

Slovan Bratislava vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.