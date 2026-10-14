Feyenoord vs Como juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Stadion Feijenoord, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Feyenoord vs Como: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Feyenoord vs Como es empate 1-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Feyenoord 1-1 Como.

Feyenoord vs Como: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Feyenoord vs Como, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Feyenoord

Portero: Tjark Ernst

Defensores: Mats Deijl, Thomas Beelen, Mika Mármol y Javi López

Mediocampistas: Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y Sem Steijn

Delanteros: Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda y Gonçalo Borges

Como

Portero: Robert Sánchez

Defensores: Yan Couto, Trevoh Chalobah, Alberto Dossena y Álex Valle

Mediocampistas: Samuele Ricci, Maxence Caqueret y Nico Paz

Delanteros: Assane Diao, Moise Kean y Lucas Da Cunha

Hora y canal del partido: Feyenoord vs Como en La Champions League

Feyenoord vs Como chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.