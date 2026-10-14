Feyenoord vs Como juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Stadion Feijenoord, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Feyenoord vs Como: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Feyenoord vs Como es empate 1-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Feyenoord 1-1 Como.
Feyenoord vs Como: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Feyenoord vs Como, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Feyenoord
- Portero: Tjark Ernst
- Defensores: Mats Deijl, Thomas Beelen, Mika Mármol y Javi López
- Mediocampistas: Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y Sem Steijn
- Delanteros: Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda y Gonçalo Borges
Como
- Portero: Robert Sánchez
- Defensores: Yan Couto, Trevoh Chalobah, Alberto Dossena y Álex Valle
- Mediocampistas: Samuele Ricci, Maxence Caqueret y Nico Paz
- Delanteros: Assane Diao, Moise Kean y Lucas Da Cunha
Hora y canal del partido: Feyenoord vs Como en La Champions League
Feyenoord vs Como chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: Feyenoord vs Como
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadion Feijenoord
- Transmisión: HBO Max o Fox One