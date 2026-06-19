La victoria de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026, llevó a los mexicanos a festejar en la capital, pero olvidaron que el Metro CDMX cierra a las 12:00 am, así que decidieron intentar dar portazo.

Imágenes captaron el momento en que los mexicanos se quedaron sin servicio de Metro CDMX en la Línea 1, así que intentaron ingresar a las instalaciones a toda costa.

Intentan dar portazo en el Metro CDMX por llegar tarde ante la victoria de México vs Corea del Sur

México jugó un partido más en el Mundial 2026, siendo esta ocasión ante Corea del Sur, al que derrotó 1-0, lo que llevó a los mexicanos a celebrar en distintos estados de la República Mexicana.

Uno de ellos, la CDMX, una de las sedes del Mundial 2026 y la que alberga alrededor de 9.2 millones de habitantes, siendo una gran proporción la que se dio cita en Reforma y el Ángel de la Independencia para el festejo.

Sin embargo, en medio de los festejos por la victoria de México vs Corea del Sur, mexicanos olvidaron que el servicio del Metro CDMX termina a las 12:00 am, así que decidieron dar portazo para ingresar a las instalaciones.

Según el video que capturó el momento, se trató de la Línea 1 del Metro CDMX, donde aficionados intentaron dar portazo, luego de que se quedaron sin poder ingresar a las instalaciones para volver a sus casas.

Además de que se muestra que usuarios intentan derribar la valla de seguridad, también se ve que algunos intentan ingresar por la parte superior a las instalaciones del Metro CDMX.

Altas horas de la noche, la gente salió a festejar pero el Metro cerró, ya no tienen cómo volver a casa y quisieron dar portazo 🚪



📹 @myt_guzman pic.twitter.com/T4GEHKlyWX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 19, 2026

Hasta el momento, se cree que los aficionados no lograron ingresar a las instalaciones del Metro CDMX y tampoco se ha hablado de detenidos.

Cabe destacar que el Metro CDMX no ha anunciado que el horario del servicio se amplíe por el Mundial 2026.