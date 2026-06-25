Guadalajara se ha convertido en el corazón del Mundial 2026, no solo por organizar sus partidos correspondientes, sino por transformarse en el punto de encuentro de miles de aficionados de todo el mundo.

El FIFA Fan Festival lidera el ambiente entre las 16 sedes mundialistas, con miles de personas disfrutando día a día de partidos, música, gastronomía y la convivencia característica de la capital tapatía.

Fan Festival de Guadalajara concentra más de 50 mil personas tras triunfo de México

Más de 50 mil personas se reunieron en el Fan Festival para seguir el partido entre México y República Checa.

Tras el triunfo del Tricolor, miles salieron a festejar a La Minerva, que se ha consolidado como el principal punto de encuentro para celebrar las victorias de la Selección Mexicana.

Las calles también se llenaron de aficionados de Corea del Sur, Colombia, República Checa y decenas de nacionalidades más, recorriendo el Centro Histórico, disfrutando restaurantes y la vida nocturna tapatía, incluso cuando sus selecciones no juegan en la ciudad.

Guadalajara, el corazón del Mundial 2026: Fan Festival, La Minerva y derrama económica histórica. (Israel Soria)

Guadalajara habilita más espacios públicos para vivir el Mundial fuera de los estadios

La demanda fue tan alta que las autoridades ampliaron los espacios públicos para transmisión de partidos, permitiendo que miles vivieran la experiencia mundialista en comunidad.

El concierto gratuito de Maná reunió a cerca de 170 mil asistentes, convirtiéndose en uno de los eventos más masivos del torneo. Las expectativas apuntan a que la presentación de Alejandro Fernández alcance cifras similares.

Hoteles, bares, restaurantes y comercios registran afluencia extraordinaria de visitantes nacionales e internacionales, generando una derrama económica que beneficia a miles de familias jaliscienses.

Más allá de los partidos, Guadalajara ha demostrado que el Mundial se vive en las calles, las plazas y los espacios públicos, convirtiéndola en mucho más que una sede.