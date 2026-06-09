España demostró que está lista para el inicio del Mundial 2026 luego de derrotar 3-1 a Perú en el último partido amistoso de La Roja desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

España y Perú dieron un duelo atractivo en el Estadio Cuauhtémoc donde la selección dirigida por Luis de la Fuente afinó los últimos detalles previo al arranque del Mundial 2026.

Pese a tener dudas sobre el nivel de la selección española luego de que previo al duelo contra Perú, el combinado empatara 1-1 ante Irak, los españoles demostraron que solo fue una pequeña piedra en el camino.

¿Quiénes anotaron los goles de la victoria de España sobre Perú?

España venció por 3-1 a Perú en el último duelo de La Roja previo al inicio de su participación en el Mundial 2026.

Los goles del partido España vs Perú:

Minuto 2: Gol de Mikel Oyarzabal (España)

Minuto 32: Gol de Pedri (España)

Minuto 53: Autogol de Pedro Gallese (Perú)

Minuto 66: Gol de Jairo Vélez (Perú)

España venció 3-1 a Perú. (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿A quién enfrentará España en el Mundial 2026?

Luego de vencer a Perú en el último partido amistoso de España, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, el combinado dirigido por Luis de la Fuente comenzará su participación en el Mundial 2026 contra Cabo Verde.

España también enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay con el objetivo de ganar todos los compromisos y avanzar en el torneo para tratar de consagrarse campeones del Mundial 2026.