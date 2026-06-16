Durante el transcurso del Mundial 2026, una multitud de aficionados escoceses ha provocado un desabasto de cerveza sin precedentes en diversos establecimientos de Boston.

El impacto del grupo conocido como la “Tartan Army” -aficionados de la selección escocesa de fútbol- superó incluso las ventas de festividades tradicionales como el 4 de julio o el Día de San Patricio.

Se reporta que aficionados de Escocia habrían agotado la cerveza de varios bares de Boston

Tras la victoria de Escocia sobre Haití, aficionados escoceses habrían dejado sin cerveza a varios bares de Boston, Estados Unidos.

Los aficionados de Escocia habrían dejado sin cerveza a varios bares de Boston (Tomada de video)

De acuerdo con varios reportes se agotaron las reservas de locales emblemáticos y tiendas de licores.

Por ejemplo, el local de Sam Adams en Boston agotó sus reservas de Samuel Adams Boston Lager durante el fin de semana.

Varios negocios reportaron que la demanda fue tan intensa que necesitaron entregas de emergencia para intentar reponer sus inventarios.

Esta movilización masiva ha transformado el ambiente de la ciudad, donde los seguidores no solo celebran en los estadios, sino que también han saturado la infraestructura comercial local.

Se espera que los comerciantes se preparen para un fenómeno similar ante el próximo encuentro de Escocia contra Marruecos.

Negocios de Boston se muestran sorprendidos ante la demanda de cerveza por aficionados de Escocia

Este fenómeno económico ha sorprendido a dueños de negocios con décadas de experiencia, quienes afirmaron no haber visto nunca nada igual en más de 30 años de operación

Entre el jueves y el domingo, la afición escocesa consumió cuatro veces más Boston Lager de lo que se vende normalmente en un periodo festivo típico de cuatro días, como el 4 de julio.

Por su parte, el bar Hennessy’s informó que triplicó sus ventas del Día de San Patricio y agotó toda su cerveza el domingo por la noche.

No solo los bares se vieron afectados; la tienda Federal Wine & Spirits en el Distrito Financiero agotó sus existencias de marcas populares como Budweiser y Corona el sábado.

Incluso reportaron daños físicos menores, como la rotura de la puerta de una nevera debido a la frecuencia con la que los clientes la abrían y cerraban.

Los fanáticos escoceses han “tomado” literalmente restaurantes y pubs por toda la ciudad, realizando marchas y celebraciones que han mantenido una actividad económica constante en diversas zonas de Boston.