¿Notaron la cantidad de goles que se marcaron en el Apertura 2025? Sí, ¡fue una locura! El promedio de goles en la Liga MX destacó a tal nivel que superó los números de ligas top, como la Serie A y LaLiga.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX presumió los números que arrojó el Apertura 2025 y entre lo más destacado se encuentra el promedio de gol, que es superior a torneos como LaLiga de España y la Serie A del futbol italiano.

El futbol mexicano se caracterizó por su cantidad de goles. Los partidos resultaron vibrantes y con marcadores abultados dejaron huella a nivel mundial.

Fue durante el informe de este miércoles 31 de diciembre que Mikel Arriola presumió con bombo y platillo los números a la ofensiva que se registraron en el pasado campeonato.

El promedio de gol de la Liga MX que la pone por encima de la Premier League y de la Serie A

De acuerdo a los datos compartidos por el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, el promedio de goles del campeonato mexicano fue de 3.1 por partido, cifra que colocó al torneo por encima de LaLiga de España y la Serie A de Italia.

Durante el pasado torneo Apertura 2025 se registraron 521 goles, cifra que superó un 9 por ciento a lo sucedido en el Clausura 2025.

El tiempo efectivo de juego también mejoró: fue de 56 minutos y ocho segundos. Lo que representó nueve minutos más respecto al inicio del proyecto en 2021.

Los registros de asistencia a los estadios y de audiencia de la @LigaBBVAMX en el #Apertura2025 fueron paralelos al espectáculo reflejado en 521 festejos de gol, debuts e incremento en el tiempo efectivo en #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/j98UZnwWSu — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) December 30, 2025

¿Cuándo arrancará el Clausura 2026 de la Liga MX?

Los goles y la emoción de la Liga MX volverán muy pronto, pues el torneo Clausura 2026 arrancará este viernes 9 de enero con el famoso viernes botanero. Entre los partidos de arranque destaca el Xolos vs América.

Para el sábado 10 de enero, entrarán a escena Chivas, Cruz Azul y el bicampeón Toluca. El Rebaño se medirá a Pachuca, la Máquina visitará León y los Diablos chocarán con Rayados de Monterrey.

Para el domingo 11 de enero, Pumas recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a los Gallos del Querétaro y el Atlético de San Luis vs Tigres cerrará la jornada inaugural del Clausura 2026 de la Liga MX.