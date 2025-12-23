Mikel Arriola asumirá un nuevo cargo en su carrera, pues la FIFA lo ha nombrado como nuevo vicepresidente de competiciones masculinas.

Aunque actualmente también se desempeña como comisionado de la FMF, ahora Mikel Arriola también tendrá un cargo en la FIFA.

Además, no fue el único directivo del futbol mexicano que ahora tendrá un cargo en la FIFA, pues otros siguieron sus pasos y ya conocen sus nuevas funciones.

Mikel Arriola es nombrado por FIFA vicepresidente de competiciones masculinas

La FIFA abrió una nueva etapa en su estructura con la creación de comités especializados, donde Mikel Arriola quedó integrado junto a otros directivos que ya participaron en sesiones clave del organismo en Doha, Catar.

El nombramiento se formalizó en previo a la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, escenario en el que Mikel Arriola asumió funciones y se sumó a mesas de trabajo centradas en el futuro de las competencias entre clubes.

Para Arriola, este paso representa una continuidad en su trayectoria dentro del futbol, ahora desde una esfera más amplia.

Tras su etapa como presidente ejecutivo de la Liga MX y su rol actual como comisionado de la FMF, suma experiencia en un espacio donde se toman decisiones que impactan directamente a México y al resto del mundo.

Mikel Arriola es nombrado por FIFA vicepresidente de competiciones masculinas (Captura de pantalla)

¿Qué otros directivos del futbol mexicano tendrán cargos en la FIFA?

Mariana Gutiérrez, Mikel Arriola e Íñigo Riestra fueron integrados a distintos espacios de trabajo, lo que coloca a México con presencia directa en áreas clave del organismo.

En el caso de Mariana Gutiérrez, también presidenta de la Liga MX Femenil, su participación está vinculada al análisis del avance del futbol femenil a nivel global.

Íñigo Riestra, por su parte, se suma a un comité enfocado en la relación entre federaciones y actores del futbol internacional para fomentar el diálogo entre las comunidades.