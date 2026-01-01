Real Madrid vs Betis se miden en la Jornada 18 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el domingo 4 de enero.
Real Madrid vs Betis: Pronóstico del partido de Jornada 18 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Betis es triunfo del equipo merengue, lo que mantendrá a los blancos en la pelea por el título de LaLiga con FC Barcelona.
- Pronóstico: Real Madrid 2-1 Betis
Real Madrid vs Betis: Posibles alineaciones del partido de Jornada 18 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Betis, que se jugará el domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Valverde, Rüdiger, Huijsen y Carreras
- Mediocampistas: Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham
- Delanteros: Rodrygo, Vinicius y Gonzalo
Betis
- Portero: Valles
- Defensas: Bellerín, Bartra, Natan y Valentín Gómez
- Mediocampistas: Deossa, Marc Roca y Fornals
- Delanteros: Antony, Ruibal y Cucho Hernández
Real Madrid vs Betis: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 18 de LaLiga
El domingo 4 de enero concluye la Jornada 18 de LaLiga con cinco partidos, entre ellos el Real Madrid y Betis.
El partido Real Madrid vs Betis iniciará a las 9:15 horas y será transmitido en la plataforma SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Betis
- Fase: Jornada 18
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Betis a la Jornada 18 de LaLiga?
El Real Madrid venció a Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, con marcador de 2-0, por lo que se mantiene en el subliderato de la competencia española.
Con el triunfo sobre Sevilla, el Real Madrid llegó a 42 puntos en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.
Después de su partido contra Betis, Real Madrid peleará por el trofeo de la Supercopa.
Previo a su partido de la Jornada 18 de LaLiga vs Real Madrid, Betis goleó 4-0 a Getafe, para llegar a 28 puntos en el sexto lugar del torneo.