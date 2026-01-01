Real Madrid vs Betis se miden en la Jornada 18 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el domingo 4 de enero.

Real Madrid vs Betis: Pronóstico del partido de Jornada 18 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Betis es triunfo del equipo merengue, lo que mantendrá a los blancos en la pelea por el título de LaLiga con FC Barcelona.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Betis

Real Madrid vs Betis: Posibles alineaciones del partido de Jornada 18 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Betis, que se jugará el domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Rüdiger, Huijsen y Carreras

Mediocampistas: Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham

Delanteros: Rodrygo, Vinicius y Gonzalo

Betis

Portero: Valles

Defensas: Bellerín, Bartra, Natan y Valentín Gómez

Mediocampistas: Deossa, Marc Roca y Fornals

Delanteros: Antony, Ruibal y Cucho Hernández

Real Madrid vs Betis: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 18 de LaLiga

El domingo 4 de enero concluye la Jornada 18 de LaLiga con cinco partidos, entre ellos el Real Madrid y Betis.

El partido Real Madrid vs Betis iniciará a las 9:15 horas y será transmitido en la plataforma SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Betis

Fase: Jornada 18

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Betis a la Jornada 18 de LaLiga?

El Real Madrid venció a Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, con marcador de 2-0, por lo que se mantiene en el subliderato de la competencia española.

Con el triunfo sobre Sevilla, el Real Madrid llegó a 42 puntos en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.

Después de su partido contra Betis, Real Madrid peleará por el trofeo de la Supercopa.

Previo a su partido de la Jornada 18 de LaLiga vs Real Madrid, Betis goleó 4-0 a Getafe, para llegar a 28 puntos en el sexto lugar del torneo.