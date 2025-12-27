Seis futbolistas mexicanos fueron elegidos como jugadores de la Jornada en el Apertura 2025. Revisa la lista de 23 elementos reconocidos en la Liga MX durante el torneo que coronó a Toluca.

El Apertura 2025 se construyó semana a semana, y en cada una de las jornadas y fases del torneo un jugador fue elegido como el mejor.

Esta es la lista de los 23 jugadores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX:

Jornada 1 | Marcel Ruiz | Toluca Jornada 2 | Ángel Sepúlveda | Cruz Azul Jornada 3 | Germán Berterame | Rayados Jornada 4 | Ángel Correa | Tigres Jornada 5 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul Jornada 6 | Sergio Canales | Rayados Jornada 7 | Sergio Canales | Rayados Jornada 8 | Roberto Alvarado | Chivas Jornada 9 | Alexis Vega | Toluca Jornada 10 | Paulinho |Toluca Jornada 11 | Alejandro Zendejas | América Jornada 12 | Paulinho | Toluca Jornada 13 | Juan Brunetta | Tigres Jornada 14 | Sergio Canales | Rayados Jornada 15 | Armando González | Chivas Jornada 16:Armando González | Chivas Jornada 17:Armando González | Chivas Play-In | Mourad Daoudi | Xolos Cuartos de Final | Juan Brunetta | Tigres Semifinales | Paulinho | Toluca Final Ida | Ángel Correa | Tigres Final Vuelta | Alexis Vega | Toluca Finales | Helinho | Toluca

Los seis mexicanos que fueron jugadores de la jornada en el Apertura 2025

Armando González, el flamante campeón de goleo del Apertura 2025, fue elegido tres veces como el jugador de la Jornada en el Apertura 2025.

Las jornada 15, 16 y 17 del Apertura 2025 de la Liga MX fueron dominadas por el canterano de Chivas, Armando González.

Cinco goles anotó en ese periodo Armando González, incluido el hat-trick sobre Atlas en la Jornada 15 de Liga MX.

Los seis mexicanos que fueron los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX:

Armando González | Chivas Alexis Vega | Toluca Roberto Alvarado | Chivas Marcel Ruiz | Toluca Ángel Sepúlveda | Cruz Azul Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Los jugadores que más veces fueron elegidos los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX

Tres jugadores comparten el liderato entre los que más veces fueron elegidos los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX.

Paulinho | Toluca | Jornadas 10, 12 y semifinales Armando González | Chivas | Jornadas 15, 16 y 17 Sergio Canales | Rayados | Jornada 6, 7 y 14