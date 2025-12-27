Seis futbolistas mexicanos fueron elegidos como jugadores de la Jornada en el Apertura 2025. Revisa la lista de 23 elementos reconocidos en la Liga MX durante el torneo que coronó a Toluca.
El Apertura 2025 se construyó semana a semana, y en cada una de las jornadas y fases del torneo un jugador fue elegido como el mejor.
Esta es la lista de los 23 jugadores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX:
- Jornada 1 | Marcel Ruiz | Toluca
- Jornada 2 | Ángel Sepúlveda | Cruz Azul
- Jornada 3 | Germán Berterame | Rayados
- Jornada 4 | Ángel Correa | Tigres
- Jornada 5 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul
- Jornada 6 | Sergio Canales | Rayados
- Jornada 7 | Sergio Canales | Rayados
- Jornada 8 | Roberto Alvarado | Chivas
- Jornada 9 | Alexis Vega | Toluca
- Jornada 10 | Paulinho |Toluca
- Jornada 11 | Alejandro Zendejas | América
- Jornada 12 | Paulinho | Toluca
- Jornada 13 | Juan Brunetta | Tigres
- Jornada 14 | Sergio Canales | Rayados
- Jornada 15 | Armando González | Chivas
- Jornada 16:Armando González | Chivas
- Jornada 17:Armando González | Chivas
- Play-In | Mourad Daoudi | Xolos
- Cuartos de Final | Juan Brunetta | Tigres
- Semifinales | Paulinho | Toluca
- Final Ida | Ángel Correa | Tigres
- Final Vuelta | Alexis Vega | Toluca
- Finales | Helinho | Toluca
Los seis mexicanos que fueron jugadores de la jornada en el Apertura 2025
Armando González, el flamante campeón de goleo del Apertura 2025, fue elegido tres veces como el jugador de la Jornada en el Apertura 2025.
Las jornada 15, 16 y 17 del Apertura 2025 de la Liga MX fueron dominadas por el canterano de Chivas, Armando González.
Cinco goles anotó en ese periodo Armando González, incluido el hat-trick sobre Atlas en la Jornada 15 de Liga MX.
Los seis mexicanos que fueron los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX:
- Armando González | Chivas
- Alexis Vega | Toluca
- Roberto Alvarado | Chivas
- Marcel Ruiz | Toluca
- Ángel Sepúlveda | Cruz Azul
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul
Los jugadores que más veces fueron elegidos los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX
Tres jugadores comparten el liderato entre los que más veces fueron elegidos los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX.
- Paulinho | Toluca | Jornadas 10, 12 y semifinales
- Armando González | Chivas | Jornadas 15, 16 y 17
- Sergio Canales | Rayados | Jornada 6, 7 y 14