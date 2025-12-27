Seis futbolistas mexicanos fueron elegidos como jugadores de la Jornada en el Apertura 2025. Revisa la lista de 23 elementos reconocidos en la Liga MX durante el torneo que coronó a Toluca.

El Apertura 2025 se construyó semana a semana, y en cada una de las jornadas y fases del torneo un jugador fue elegido como el mejor.

Esta es la lista de los 23 jugadores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX:

  1. Jornada 1 | Marcel Ruiz | Toluca
  2. Jornada 2 | Ángel Sepúlveda | Cruz Azul
  3. Jornada 3 | Germán Berterame | Rayados
  4. Jornada 4 | Ángel Correa | Tigres
  5. Jornada 5 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul
  6. Jornada 6 | Sergio Canales | Rayados
  7. Jornada 7 | Sergio Canales | Rayados
  8. Jornada 8 | Roberto Alvarado | Chivas
  9. Jornada 9 | Alexis Vega | Toluca
  10. Jornada 10 | Paulinho |Toluca
  11. Jornada 11 | Alejandro Zendejas | América
  12. Jornada 12 | Paulinho | Toluca
  13. Jornada 13 | Juan Brunetta | Tigres
  14. Jornada 14 | Sergio Canales | Rayados
  15. Jornada 15 | Armando González | Chivas
  16. Jornada 16:Armando González | Chivas
  17. Jornada 17:Armando González | Chivas
  18. Play-In | Mourad Daoudi | Xolos
  19. Cuartos de Final | Juan Brunetta | Tigres
  20. Semifinales | Paulinho | Toluca
  21. Final Ida | Ángel Correa | Tigres
  22. Final Vuelta | Alexis Vega | Toluca
  23. Finales | Helinho | Toluca
Alexis Vega no se olvida de Chivas y dedica su campeonato con Toluca
Los seis mexicanos que fueron jugadores de la jornada en el Apertura 2025

Armando González, el flamante campeón de goleo del Apertura 2025, fue elegido tres veces como el jugador de la Jornada en el Apertura 2025.

Las jornada 15, 16 y 17 del Apertura 2025 de la Liga MX fueron dominadas por el canterano de Chivas, Armando González.

Cinco goles anotó en ese periodo Armando González, incluido el hat-trick sobre Atlas en la Jornada 15 de Liga MX.

Los seis mexicanos que fueron los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX:

  1. Armando González | Chivas
  2. Alexis Vega | Toluca
  3. Roberto Alvarado | Chivas
  4. Marcel Ruiz | Toluca
  5. Ángel Sepúlveda | Cruz Azul
  6. Carlos Rodríguez | Cruz Azul
Angel Sepulveda celebrates his goal 3-3 on Hat-Trick of Cruz Azul during the 2nd round match between Atlas and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Jalisco Stadium, on July 19, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Los jugadores que más veces fueron elegidos los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX

Tres jugadores comparten el liderato entre los que más veces fueron elegidos los mejores de la Jornada en el Apertura 2025 de Liga MX.

  1. Paulinho | Toluca | Jornadas 10, 12 y semifinales
  2. Armando González | Chivas | Jornadas 15, 16 y 17
  3. Sergio Canales | Rayados | Jornada 6, 7 y 14
Sergio Canales, jugador de Rayados.
Sergio Canales, jugador de Rayados. (Tomas Regueiro)