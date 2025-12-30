Transfermarkt, un medio especializado en el mercado de fichajes de todo el mundo, hizo su última actualización del 2025 y reveló el top 10 de los futbolistas más valiosos de la Liga MX liderado por Gilberto Mora.

Luego de un año de ensueño para Gilberto Mora, su valor en el mercado de fichajes se elevó exponencialmente y escaló varias posiciones para, a sus 17 años de edad, ser el jugador más caro de la Liga MX.

Gilberto Mora - 10 millones de euros Allan Saint-Maximin - 10 millones de euros Marcel Ruiz - 9 millones de euros Erik Lira - 9 millones de euros Ángel Correa - 9 millones de euros Alexis Vega - 9 millones de euros Germán Berterame - 8.5 millones de euros Álvaro Fidalgo - 8.5 millones de euros Alejandro Zendejas - 8.5 millones de euros Armando González - 7 millones de euros

Por otro lado, varias figuras de torneos anteriores se devaluaron debido a que su rendimiento en el Apertura 2025 no fue el esperado, pero la buena noticia para el futbol mexicano es que aparecen varios jugadores del país en la lista.

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX este 2025; Gilberto Mora encabeza el ranking

El 2025 que tuvo Gilberto Mora tanto con Xolos de Tijuana como con la Selección Mexicana no pasó desapercibido por Transfermarkt, pues se convirtió en el jugador más valioso de la Liga MX con un costo de 10 millones de euros.

El podio de los futbolistas más costosos de la Liga MX lo completa Allan Saint-Maximin del América en el segundo lugar con 10 millones de euro y en segundo lugar aparecen empatados Marcel Ruiz de Toluca y Erik Lira de Cruz Azul con un valor de 9 mde.

Ángel Correa, Alexis Vega, Germán Berterame, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y la Hormiga González completan la lista. Destaca que solamente hay dos extranjeros, pues el resto son mexicanos por nacimiento o por naturalización.

El ascenso meteórico de Gilberto Mora en el mercado de fichajes

Luego de su debut a finales del 2024, el valor de Gilberto Mora en la plataforma Transfermarkt era de 1 millón de euros, es decir, desde entonces ha multiplicado por diez su valor en el mercado de fichajes.

Debido a sus buenas actuaciones en Xolos de Tijuana, su llamado con la Selección Mexicana a la Copa Oro 2025 y su rol protagónico con el Tri en el Mundial Sub-20 disputado en Chile, el joven de 17 años de edad ha sido reconocido.