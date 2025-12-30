El 2026 está por iniciar y es momento de revisar los horóscopos y predicciones de los equipos de la Liga MX para el año futbolístico que se avecina. Conoce todos los detalles.

Horóscopos 2026 de los equipos grandes y protagonistas de la Liga MX

América busca recuperar el dominio de la Liga MX en 2026, pero no será el único equipo contendiente con las armas suficientes para conseguirlo.

A continuación te compartimos los horóscopos de cada equipo de la Liga MX en 2026:

América | Signo Leo

El 2026 perfila al América como protagonista. Su exigencia lo coloca entre los favoritos al título. El reto será manejar la presión, ya que cualquier resultado que no sea campeonato será insuficiente.

América en Liga MX

Chivas | Cáncer

Chivas vivirá un año marcado por la emocionalidad. La identidad y el arraigo seguirán siendo su fortaleza, aunque la irregularidad podría condicionar sus aspiraciones. La paciencia será clave en el Rebaño.

Jugadores de Chivas (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Cruz Azul | Virgo

Cruz Azul apunta a una temporada de estabilidad. Con un proyecto más estructurado, el objetivo será consolidarse en Liguilla, una deuda histórica que pesa en la memoria colectiva.

Carlos Rotondi ha generado interés en otros equipos y Cruz Azul ya tiene puesto el precio para cualquiera que se lo quiera llevar (MEXSPORT / Luis Fernando Toris)

Pumas | Sagitario

Pumas afrontará un 2026 de contrastes. Juventud, riesgo y procesos en construcción marcarán el camino. De no encontrar regularidad, el proyecto podría sufrir ajustes importantes.

Juninho Vieira, nuevo refuerzo de Pumas. (Brenda Zamora)

Tigres | Tauro

Tigres continuará siendo competitivo, aunque el desafío será mantener su hegemonía en un contexto de renovación. La constancia seguirá siendo su virtud, aunque el dominio absoluto ya no será garantizado.

Ángel Correa podría igualar récord histórico en Liga MX con Tigres (Tomas Regueiro)

Rayados | Capricornio

Rayados llegará al 2026 con alta exigencia. La inversión y la profundidad de plantilla obligan a competir por el título.

Lucas Ocampos no podrá hacer la pretemporada con Rayados por problemas de salud (MEXSPORT / Adrian Macias)

Toluca | Escorpio

Toluca arrancará el 2026 como uno de los principales candidatos al campeonato. El reto es sostener el ritmo a lo largo de la temporada, ya que una baja normal en intensidad podría comprometer sus aspiraciones.

Toluca, el primer bicampeonato “perfecto” de la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Horóscopos 2026 de equipos en reestructuración de la Liga MX

Conoce los horóscopos de equipos en reconstrucción como León y Pachuca, para el 2026 de Liga MX.

León | Aries

León mantendrá un estilo ofensivo y propositivo. Su capacidad para competir estará ligada a la regularidad que busca el DT Ignacio Ambriz.

¡Es cine! Club León presenta a sus 4 refuerzos comandados por Diber Cambindo (Itzel Espinoza)

Pachuca | Acuario

El proyecto de Pachuca seguirá enfocado en la formación y proyección de jóvenes talentos. Aunque competitivos, el desarrollo a largo plazo continuará siendo prioridad.

Hijo de Miguel Calero regresa a Pachuca tras brillar en Liga de Expansión. (Mexsport)

Horóscopos 2026 del resto de los equipos de la Liga MX

El resto de los equipos de la Liga MX buscarán encontrar regularidad en el 2026, y con ello lograr la clasificación a la Liguilla. Estos son sus horóscopos.

Atlas| Piscis | Un 2026 de mayor estabilidad respecto a temporadas anteriores. El reto será consolidarse como un equipo constante.

Santos | Géminis | La irregularidad podría volver a ser un factor determinante para Santos en 2026.

Necaxa | Libra | Buscará equilibrio y orden. Su objetivo principal será mantenerse competitivos en 2026.

Querétaro | Virgo | Querétaro afrontará un año 2026 de lucha y disciplina. Cada punto será fundamental en la búsqueda de estabilidad dentro de la categoría.

Tijuana | Aries | Será un 2026 de contrastes, condicionado por su rendimiento como local. La regularidad será el principal desafío.

FC Juárez | Capricornio | Bravos de FC Juárez encarará un 2026 exigente, en el que el orden y la resistencia serán claves para cumplir los objetivos.

Mazatlán | Géminis | El 2026 podría representar un punto decisivo para el proyecto sinaloense.

Puebla | Tauro | Puebla apostará en 2026 por el aprovechamiento de recursos limitados. Un equipo incómodo que buscará sumar con constancia.

Atlético San Luis | Escorpio |San Luis podría convertirse en uno de los equipos incómodos de la Liga MX en 2026.

Principales predicciones de la Liga MX para 2026

Las predicciones de la Liga MX para 2026 no ofrecen mayores sorpresas. Los equipos que han dominado el torneo recientemente mantendrán la hegemonía, con algunos aspirantes que podrían meterse en la pelea.

Estas son las principales predicciones de la Liga MX para 2026: