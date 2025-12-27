La Liga MX concluyó su actividad en el año 2025, y antes de iniciar el 2026 es oportuno hacer un recuento de las cifras que dejaron los torneos de Clausura y Apertura.

En este análisis te detallaremos los aspectos más relevantes de la Liga MX en cuanto a las cifras que deja el 2025.

A continuación te damos algunas de las cifras que dejó el 2025 en la Liga MX varonil y femenil.

18 equipos jugaron la Liga MX en 2025

2 equipos en Liga MX se coronaron en 2025

6 campeones de goleo hubo en 2025 en Liga MX

340 partidos se jugaron entre ambos torneos en el 2025

Campeones del año 2025 de todos los torneos a nivel local

Dos equipos fueron campeones en la Liga MX durante el 2025, incluyendo el torneo de Clausura 2025 y el Apertura 2025.

Aunque deben marcarse como dos equipos, en realidad fue la misma institución la que se coronó en los torneos de Liga MX en el 2025.

Campeón Apertura 2025 | Toluca

Campeón Clausura 2025 | Toluca

Toluca, el primer bicampeonato “perfecto” de la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Equipo con más puntos en la Liga MX durante 2025

Con 74 puntos, el Toluca fue el equipo con más puntos en el año 2025 de Liga MX.

Estos son los 5 equipos con más puntos en el 2025:

Toluca | 74 puntos Tigres | 69 puntos América | 68 puntos Cruz Azul | 68 puntos Rayados | 59 puntos

Alexis Vega no se olvida de Chivas y dedica su campeonato con Toluca (Jose Luis Melgarejo)

Campeones goleadores en la Liga MX durante 2025

El 2025 coronó a seis jugadores como campeones de goleo, como parte de los torneos de Clausura 2025 y Apertura 2025.

En el Clausura 2025, Paulinho, Uros Durdevic y Raúl Zuñiga compartieron el campeonato de goleo con 12 anotaciones.

Paulinho | Toluca | 12 goles

Uros Durdevic | Atlas | 12 goles

José Raúl Zúñiga | Tijuana/Xolos | 12 goles

El empate en el campeonato de goleo se repitió en el Apertura 2025. Esta vez, Armando González y Joao Pedro acompañaron a Paulinho.

Campeones de goleo Apertura 2025

Paulinho| Toluca |12 goles

Armando “Hormiga” González | Chivas | 12 goles

Joao Pedro Galvão | San Luis | 12 goles

Armando Gonzalez, jugador de Chivas (Adrian Macias / MEXSPORT)

Máximos goleadores de la Liga MX en el 2025

En el año 2025 de la Liga MX, considerando tanto el Apertura 2025 como el Clausura 2025, el Toluca fue el equipo más goleador, contando fase regular.

En el Clausura 2025, Toluca terminó con 51 goles en la fase regular; mientras que en el Apertura 2025, los Diablos Rojos sumaron 50 goles.

Más de 100 goles anotó Toluca en los torneos de Liga MX en el 2025.

Clausura 2025 | 51 goles

Apertura 2025 | 50 goles

En el plano individual, Paulinho, delantero de Toluca, anotó 24 goles en fase regular durante el 2025 de Liga MX, para confirmarse como el máximo anotador.

Paulinho | 24 goles en la Liga MX durante 2025

Arbitraje favoreció a Paulinho y Toluca en la final (Jose Luis Melgarejo)

Partido épico del 2025 en la Liga MX

El 9 de marzo de 2025, en la Jornada 11 de la Liga MX, Tijuana vs Atlas protagonizaron el partido épico del 2025.

Tijuana derrotaba 3-0 a Atlas, equipo que en 29 minutos le dio la vuelta al partido para vencer al cuadro fronterizo por marcador de 4-3.

El espectacular golazo de Matheus Dória en la Liga MX (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

Partido con más goles en el 2025 de la Liga MX

El partido con más goles en la Liga MX durante el 2025 fue la victoria de Toluca, 6-2 sobre Rayados de Monterrey.

Ocho goles en total dejó el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX: Toluca 6-2 Rayados