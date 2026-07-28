Guido Pizarro presentó su renuncia como director técnico de Tigres de la UANL, decisión que la directiva felina ya aceptó, poniendo fin a su etapa en el banquillo.

Después de trece años en esta institución —como jugador y como director técnico- he tomado la decisión de dar un paso al costado (...) cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado Guido Pizarro, exentrenador de Tigres UANL

El “Conde” tomó la determinación tras la presión de la afición y diferencias con la planificación deportiva del club Tigres de la UANL.

Durante su gestión, alcanzó dos finales —Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf— sin lograr títulos.

Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que di todo lo que tenia en cada etapa y que siempre trabajé con compromiso, respeto y absoluta dedicación por este escudo. Seguiré construyendo mi carrera con la misma exigencia con la que llegué hasta acá. Los entrenadores, los jugadores y los directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar. Guido Pizarro, exentrenador de Tigres UANL

La renuncia de Guido Pizarro se da en medio de un proceso de transición, mientras Tigres prepara la llegada de un nuevo estratega.

Guido Pizarro revela razones para renunciar a Tigres UANL

A través de un comunicado oficial, Guido Pizarro expresó que su salida es consecuencia de un proceso de reflexión y no únicamente de los resultados deportivos.

Quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo. Guido Pizarro, exentrenador de Tigres UANL

El ahora exentrenador señaló que la profesión exige una convicción plena y que, al perderse la certeza de que el proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable era dar un paso al costado.

Cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado. Guido Pizarro, exentrenador de Tigres UANL

Comunicado de Guido Pizarro anunciando su renuncia a Tigres UANL (Especial)

Revelan posibles motivos de la renuncia de Guido Pizarro

La decisión de Guido Pizarro, descrita por el periodista Willie González como una postura muy personal, surge a raíz de los eventos ocurridos el pasado sábado en el Estadio Universitario, donde la reacción del público evidenció una fractura tras los resultados recientes de Tigres.

Aunado a la presión de la grada, fuentes internas señalan que el técnico argentino no estaba de acuerdo con la planificación deportiva ni con los jugadores que se perfilan para llegar al equipo en el actual proceso de transición.

Al no compartir la visión del proyecto a futuro, Guido Pizarro habría optado por hacerse a un lado.

🚨 Guido Pizarro ha renunciado a ser DT de Tigres 🚨 pic.twitter.com/gBhsfRWKwq — Willie González (@WillieGzz) July 28, 2026

Guido Pizarro llevó a Tigres a dos finales

Guido Pizarro asumió las riendas del equipo tras la salida de Veljko Paunović. Durante su mandato, logró mantener la competitividad del club al alcanzar dos finales de gran relevancia:

La final de la Liga MX .

. La final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

A pesar de llegar a las instancias definitivas, el equipo no logró coronarse en ninguno de los dos torneos, lo que sumado a la reciente inestabilidad, aceleró su salida.

¿Qué sigue para Tigres?

Se espera que la directiva de Tigres emita un comunicado oficial en las próximas horas para formalizar la renuncia de Guido Pizarro ante la afición y los medios.

Por lo pronto, el periodista Willie González ha adelantado que el club ya se prepara para la llegada de un nuevo director técnico, cuya identidad será revelada próximamente conforme avancen las negociaciones.