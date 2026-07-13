Guillermo “Memo” Ochoa celebró su cumpleaños número 41 con una fiesta épica en la icónica discoteca Baby’O de Acapulco, acompañado de su esposa Karla Mora y del empresario Carlos Slim Domit.

El festejo, realizado el sábado 11 de julio de 2026, incluyó proyecciones de sus atajadas más memorables en Mundiales y un emotivo mensaje de “Feliz cumpleaños Memo Ochoa”.

La celebración llega en un momento decisivo de su vida, tras anunciar su retiro definitivo de la Selección Mexicana luego de disputar seis Copas del Mundo.

Así fue la celebración de los 41 años de Memo Ochoa en el Baby’O de Acapulco

Guillermo “Memo” Ochoa celebró su cumpleaños número 41 con una fiesta catalogada como “épica” en la emblemática discoteca Baby’O de Acapulco.

El festejo tuvo lugar la noche del sábado 11 de julio de 2026, adelantándose dos días a su fecha real de nacimiento, que es el 13 de julio.

Memo Ochoa estuvo acompañado por su esposa, Karla Mora, y por el empresario Carlos Slim Domit, con quien se le vio conviviendo de manera muy sonriente. También asistieron otros amigos cercanos y seres queridos.

Durante la celebración, las pantallas gigantes del Baby’O proyectaron videos de sus atajadas más memorables con la Selección Mexicana, especialmente sus intervenciones en las distintas Copas del Mundo. En los monitores también se leía el mensaje: “Feliz cumpleaños Memo Ochoa”.

Memo Ochoa fue recibido con música, luces y una gran ovación por parte de los asistentes, quienes buscaban captar la reacción del arquero con sus teléfonos.

Además, fue sorprendido con un pastel de cumpleaños, el cual recibió con felicidad, y se le vio disfrutando todo el festejo.

El Baby’O, ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, es conocido por ser un punto de encuentro exclusivo para celebridades y la socialité en México, por lo que la presencia de Ochoa generó gran expectación.

Memo Ochoa celebra sus 41 años de edad en un momento decisivo de su vida tras su retiro de la Selección Mexicana

La celebración de su cumpleaños número 41 se dio en un momento significativo de su vida personal y profesional, apenas unos días después de anunciar su retiro definitivo de la Selección Mexicana tras disputar su histórico sexto Mundial en 2026.

Actualmente Memo Ochoa se encuentra disfrutando de sus vacaciones en el puerto guerrerense mientras define su futuro laboral.

Memo Ochoa no ha confirmado si seguirá ligado al deporte en otra faceta, como entrenador, directivo o analista.

Sin embargo, Memo Ochoa ya dejó un gran legado en el futbol, el cual incluye ser el portero mexicano con más partidos en Mundiales (12), superando los 11 de Antonio “La Tota” Carbajal.