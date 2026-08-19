Emilio Azcárraga, dueño del América y uno de los personajes más importantes del futbol mexicano, aseguró que está a favor de recuperar el ascenso y descenso a la Liga MX.

En entrevista con TUDN, Emilio Azcárraga fijó su postura pero advirtió que el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX depende de muchos factores.

El escenario ideal para recuperar el ascenso y descenso en Liga MX

Emilio Azcárraga apuntó que uno de los factores principales para recuperar el ascenso y descenso en Liga MX, es que la Liga de Expansión MX se convierta en una división sólida, competitiva y económicamente viable.

El directivo cuestionó que se compare a la Liga MX con los sistemas de competencia de países como España, Inglaterra y Portugal, pues explicó que en esas ligas existe una Segunda División respaldada por inversiones importantes.

“(En México) Cuando tú desciendes no se ha logrado esa Liga de Segunda División sólida” Emilio Azcárraga

El camino para recuperar el ascenso y descenso en Liga MX

Perder la categoría en el entorno actual de la Liga MX representa una pérdida económica muy fuerte para los equipos, así que no es tan sencillo decretar el regreso a esa etapa, compartió Emilio Azcárraga.

Un camino para recuperar el ascenso y descenso en Liga MX, de acuerdo a Emilio Azcárraga, es el mantener filtros rigurosos como la certificación de estadios y centros de entrenamiento en Primera División y Liga de Expansión MX.

Sin embargo, Azcárraga reconoció que no tiene una “fórmula mágica” para resolver el problema económico, por lo que invitó a patrocinadores, medios de comunicación y directivos a trabajar juntos para generar rating e interés comercial en la Liga de Expansión MX.

El ascenso y descenso es importante para la competencia

Emilio Azcárraga reconoció que reactivar la competencia deportiva con el ascenso y descenso es fundamental para que tanto directivas como futbolistas dejen de estar en una “zona de confort”.

Cabe recordar que en la Liga MX desde hace varios años se canceló el ascenso y descenso, ante lo cual existen disputas legales de equipos de la Liga de Expansión MX ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).