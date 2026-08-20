Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, presentó una nueva queja ante la Comisión Nacional Antimonopolio contra la Liga MX por la eliminación definitiva del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

“¡Nuevamente acudimos a la Comisión Nacional Antimonopolio!Esto, a raíz de las declaraciones del presidente ejecutivo de la Liga MX, quien reconoció públicamente que el modelo actual es una ‘liga cerrada de franquicias’, y el Nuevo Modelo Deportivo anunciado por la FMF". Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano

El recurso, registrado bajo el folio 193799, da continuidad a la denuncia inicial ingresada el 13 de agosto y busca frenar el Nuevo Modelo Deportivo anunciado por la FMF.

En ese sentido, Máynez argumentó que la medida genera una “barrera de entrada” que beneficia a los clubes actuales y afecta la libre competencia.

Jorge Álvarez Máynez (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Máynez insiste en ir contra Liga MX por eliminar ascenso y descenso

La lucha de Jorge Álvarez Máynez por una mejor Liga MX sigue, pues presentó una nueva queja ante la Comisión Nacional Antimonopolio por las recientes decisiones que han tomado los directivos.

El recurso bajo el Folio 193799, da continuidad a la petición inicial que el líder de Movimiento Ciudadano ingresó el pasado 13 de agosto por la suspensión del sistema de ascenso y descenso.

Sobre la ampliación de su proceso, Máynez explicó que busca ir contra el Nuevo Modelo Deportivo anunciado por la FMF, que extingue de forma definitiva el esquema de ascenso y descenso.

Ante ello, refirió que el cambio implica una “barrera de entrada” que solo beneficia a los clubes que ya forman parte de la Liga MX, pero afecta la competencia de otros clubes e inversionistas.

Tras advertir que el Nuevo Modelo Deportivo podría afectar jugadores, trabajadores, patrocinadores, proveedores y aficionado, pidió investigar posibles vulneraciones a la libre competencia.

Máynez se lanzó contra Iturbide por eliminar ascenso y descenso

Al informar sobre la ampliación de su queja ante la Comisión Nacional Antimonopolio, Jorge Álvarez Máynez se lanzó en contra del presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide.

En su publicación, el excandidato presidencial citó los dichos del directivo, quien admitió de forma pública que el torno local es una “liga cerrada de franquicias”.

En su mensaje, el dirigente partidista argumentó que establecer este tipo de restricciones permanentes genera un impacto perjudicial para la libre competencia en la industria.

Cabe resaltar que entrevistado por el diario Reforma, Francisco Iturbide admitió el nuevo esquema de la Liga MX e incluso rechazó la posibilidad de regresar el ascenso y descenso.