Chivas vs FC Juárez se encontraron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 1-0.

Después del resultado en el Estadio Akron en la Jornada 10, Chivas suma 21 puntos en el tercer lugar del Grupo B.

FC Juárez, por su parte, se quedó con los mismos 21 puntos y se ubicó en el tercer lugar del Grupo A a en el Apertura 2026.

Marcador final: Chivas 1-0 FC Juárez.

Chivas vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Chivas salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el Grupo A, FC Juárez necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones en la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Chivas vs FC Juárez:

Minuto 66: Gol de Samantha Lopez

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA

Chivas recibe en la Jornada 11 al Necaxa, en partido programado para jugarse el 18 de octubre.

FC Juárez visita al San Luis en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, el 18 de octubre.