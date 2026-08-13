Cancún FC, Universidad de Guadalajara, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas acudieron nuevamente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para impugnar la decisión que mantiene eliminado el sistema de promoción y relegación entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

A través de un comunicado conjunto, los cinco clubes informaron que iniciaron un procedimiento arbitral ante el organismo internacional en contra de la determinación del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Las instituciones consideran que esta vía representa una de sus últimas alternativas legales para intentar revertir la normativa.

Cinco equipos de Liga de Expansión llevan al TAS la eliminación del ascenso y descenso. (@cancun_fc)

Ascenso y descenso iba a regresar en 2027

El procedimiento ante el TAS ya se encuentra en curso, por lo que los clubes señalaron que evitarán realizar mayores comentarios mientras avance el proceso y esperan que el tribunal analice los argumentos presentados.

La disputa tiene antecedentes recientes, pues en septiembre pasado, el TAS había emitido una resolución favorable al regreso del ascenso y descenso para 2027.

Sin embargo, el escenario cambió a mediados de julio de 2026, cuando la Liga MX incorporó nuevamente en su reglamento la eliminación del sistema, situación que provocó una nueva ofensiva legal por parte de los equipos de la categoría de plata.

Clubes de la Liga de Expansión iban a ser sancionados

El conflicto también tuvo consecuencias disciplinarias, pues los cinco clubes habían sido sancionados por la Comisión Disciplinaria el pasado 29 de julio de 2026, luego de que sus futbolistas realizaran una manifestación en el terreno de juego en contra de la desaparición del ascenso y descenso.

No obstante, la Comisión de Apelaciones posteriormente revocó dichas sanciones debido a que el organismo determinó que la resolución de la Comisión Disciplinaria no contaba con una base reglamentaria suficiente para sustentar los castigos impuestos.