El dirigente nacional de Movimiento Cidadano, Jorge Álvarez Máynez, explicó el sentido de la denuncia que presentó en contra de la Liga MX por haber eliminado el ascenso y descenso.

Así lo hizo luego de recurrir a las autoridades reguladoras de competencia económica para pedir que se investigue a la FMF por impedir el desarrollo adecuado del mercado del futbol.

Al explicar el sentido de su denuncia, Máynez también criticó el antiguo sistema de ascenso y descenso, pues advirtió que desde entonces ya preveía restricciones que impedían la competencia.

Jorge Álvarez Máynez (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

En esto consiste la denuncia de Jorge Álvarez Máynez contra la FMF

Al argumentar una crisis financiera por el Covid-19, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) suspendió el ascenso y descenso de la Liga MX; sin embargo, la medida temporal se hizo regla en julio de 2026.

Ante ello, el 13 de agosto de 2026, Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar a la FMF por dicha determinación.

Entrevistado por David Faitelson en su noticiario radiofónico, el excandidato presidencial explicó que el sentido de su denuncia es el tema económico, por lo que pidió una investigación.

“Es una barrera ilegal de competencia (…) en ningún mercado por más privadas que sean las empresas, pueden hegemonizar un mercado e impedir que otros agentes económicos participen” Jorge Álvarez Mçaynez

En específico, Máynez resaltó que radicó su denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolios, pues la eliminación del ascenso y descenso se trata de una “barrera ilegal de competencia”.

Expuso que como todo mercado, el del futbol en México tiene que regirse por esquemas que permitan la participación libre de empresas, o en este caso, de clubes de futbol.

En ese sentido, defendió el sistema de ascenso y descenso de la Liga MX, pues consideró que era un instrumento que mejoraba la capacidad de que el futbol de primera división llegara a todo el país.

El TAS obligará a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso en 2026 (Adrian Macias / MEXSPORT)

Máynez advirtió limitaciones en sistema de ascenso que eran irregulares

Al explicar el sentido de su denuncia por la eliminación del ascenso y descenso de la Liga MX, Jorge Álvarez Máynez resaltó la importancia del mecanismo eliminado oficialmente en julio de 2026.

Sobre ello, el dirigente de MC sostuvo que el ascenso era un gran instrumento, pues permitía el crecimiento en temas deportivos, pero también diversificaba el mercado del futbol profesional.

No obstante, Máynez también indicó que el esquema no era perfecto, debido a que sostuvo que ya presentaba limitaciones a la competencia económica que eran irregulares.

Recordó que el ascenso contaba con restricciones en tema de infraestructura y poder económico, por los que muchos equipos nunca tuvieron posibilidad de llegar a Primera División.

Lo que ocurría, indicó, se trataba de una actitud oligopólica al cerrar el mercado de trabajo e impedir que otros clubes de futbol tuvieran la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias.