Mineros de Zacatecas protestan contra la eliminación del ascenso y descenso durante su partido contra Correcaminos; no es el único equipo.

Los hechos ocurrieron en el Estadio Carlos Vega Villalba durante la jornada 1 de la Liga de Expansión que disputó el 24 de julio 2026.

Así fue la protesta de Mineros de Zacatecas contra la eliminación del ascenso y descenso

Luego del silbatazo inicial de la árbitra Diana Pérez Borja, los jugadores de Mineros FC Zacatecas y Correcaminos realizaron su protesta en la cancha.

Los futbolistas de Mineros intercambiaron pases en su propio campo sin atacar al rival durante el primer minuto de juego, mientras que los de Correcaminos nunca presionaron con la intención de robarles el balón.

El objetivo de ambos clubes fue mostrar su inconformidad ante la eliminación del ascenso y descenso.

Después de la protesta, el encuentro ocurrió con normalidad y terminó con un empate 3-3 en la cancha de Mineros de Zacatecas.

El club Mineros fue uno de los cinco clubes que emitieron un comunicado el pasado 17 de julio tras hacerse oficial que la temporada a 2026-2027 la Liga MX opera como un circuito cerrado.

Junto a Cancún FC, Atlético La Paz, Leones Negros y Atlético Morelia, decidieron cuestionar a la Federación Mexicana de Fútbol, asegurado que “un futbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todos”.

Mineros de Zacatecas protestan contra la eliminación del ascenso y descenso (Mineros FC Zacatecas / Facebook)

Leones Negros y Coyotes también protestan por eliminación del ascenso y descenso

Las protestas por la eliminación del ascenso y descenso se presentaron también en el encuentro Leones Negros de Guadalajara y Coyotes de Tlaxcala.

Dichos clubes, permanecieron igual inmóviles en el primer minuto de juego realizado este 25 de julio 2026.

Ante tal situación, la árbitra detuvo el partido y habló con los capitanes de los equipos previo a reanudar las acciones.

El encuentro terminó a favor de los Leones Negros por un marcador de 4-2.