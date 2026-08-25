¿Harry Kane se solidarizó con futbolistas y clubes mexicanos que protestan contra la eliminación del ascenso y descenso en la Liga MX?

Circuló una foto en la que el futbolista inglés Harry Kane se cubre la boca, como lo hacen futbolistas de la Liga de Expansión MX, en protesta contra la eliminación del ascenso y descenso en México.

Algunos creen que la experiencia mundialista generó lazos fuertes entre los futbolistas ingleses y mexicanos , que quedó ejemplificada no solo en celebraciones, felicitaciones y elogios mutuos, sino en la solidaridad ante las protestas.

Harry Kane se suma a protestas contra eliminación del ascenso y descenso en Liga MX (Captura de pantalla)

Harry Kane se suma a protestas de futbolistas mexicanos; aficionados lo ponen en duda

Las redes sociales debaten si Harry Kane se solidarizó con los jugadores mexicanos o fue una imitación de lo que hace su compañero Michael Olise.

Varios de sus compañeros del Bayern Múnich celebraban el 22 de agosto haber ganado la DLF-Supercup sobre el Borussia Dortmund tapándose la boca con el dedo índice de una mano y con el dedo índice de la otra en la sien.

En redes sociales aseguran que en realidad se trata de la imitación de los jugadores a las señales que normalmente hace su compañero del Bayern Munich, Michael Olise.

Varios de sus compañeros hicieron una especie de señal de silencio, como lo hace Michael Olise, pero Harry Kane fue el único que se tapó completamente la boca como los jugadores mexicanos.

Equipos mexicanos protestan contra eliminación del ascenso y descenso en Liga MX

Mientras tanto, en México continúan las protestas contra la eliminación del esquema de ascenso y descenso en la Liga MX.

El pasado fin de semana jugadores del Cancún FC se tomaron la foto de espaldas y otros con la mano tapándose la boca.

Leones Negros de la UDG se pusieron playeras negras durante el calentamiento con la leyenda “El fútbol es de todos ¡Sí a al ascenso!”.

Club Atlético La Paz se manifestó una manta negra con la leyenda “sin ascenso no hay pirámide, hay división”.