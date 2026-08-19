Emilio Azcárraga quiere ver a Saúl “Canelo” Álvarez arriba del ring en el Estadio Banorte, pues el empresario abrió las puertas del inmueble para que el boxeador mexicano protagonice una función que podría convertirse en uno de los grandes eventos deportivos del país.

“Yo le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene el Canelo ,gran boxeador, gran deportista mexicano, y llegar y decir: ‘ya lo hicimos conJulio César, vale la pena, por todo esto que sucedió.” Emilio Azcárraga

La propuesta surgió durante una entrevista con TUDN, donde Emilio Azcárraga destacó que una pelea de Canelo Álvarez en el recinto permitiría recuperar el espíritu de aquellas noches históricas del boxeo mexicano; el empresario incluso hizo un llamado directo al pugilista para considerar la posibilidad.

Emilio Azcárraga quiere repetir la hazaña de Julio César Chávez e invita a Canelo Álvarez a pelear en el Estadio Banorte

Durante una entrevista con TUDN , Emilio Azcárraga aseguró que quería ver pelear al Canelo Álvarez en el recién remodelado Estadio Banorte, y es que la propuesta de Azcárraga se inspira en la pelea de Julio César Chávez.

Esta ocurrió en 1993, cuando Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen en el entonces Estadio Azteca, en donde ña pelea reunió a más de 130 mil aficionados y quedó como una de las funciones más recordadas en la historia del boxeo mexicano.

“Creo que no hay que dejarlo ahí. Habrá un lleno total y habrá otros proyectos que no, pero creo que vale mucho la pena pensar en que, aparte de ser la catedral del futbol, cómo se vuelve un bastión del deporte”. Emilio Azcárraga

Ahora, Azcárraga considera que Canelo podría protagonizar una noche similar, aunque actualmente el Estadio Banorte tiene un aforo cercano a 87 mil espectadores, el empresario confía en que una pelea del tapatío provocaría un lleno total.

Además, la intención no sería únicamente llevar al Canelo al inmueble, pues Emilio Azcárraga planteó convertir el Estadio Banorte en un escenario para grandes eventos deportivos más allá del futbol, aprovechando la relevancia que adquirió tras recibir partidos del Mundial 2026.