El talento de Osmar Olvera reconocido con el Premio Nacional del Deporte 2025.

Osmar Olvera Ibarra tuvo un gran año representando a México como clavadista.

Reconocen talento de Osmar Olvera en el Premio Nacional del Deporte 2025

Este 28 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2025, el cual fue presidido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante el evento se reconoció el talento de Osmar Olvera, de 21 años de edad.

Osmar Olvera. (Ng Han Guan / AP)

El clavadista mexicano logró convertirse en campeón mundial y máximo medallista en la disciplina de clavados.

Por ello, ganó en la modalidad Deporte No Profesional que otorga el Premio Nacional del Deporte en su edición de este año.

Todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Además de Osmar Olvera, estos fueron todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 por categoría:

Deporte no profesional

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uriel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Deporte profesional

Isaac del Toro (Ciclismo)

Deporte paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Juez/Árbitro

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Fomento al deporte

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

Cabe señalar que los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 se llevaron:

Diploma firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Medalla de primera clase oro de ley 0.900 con roseta

Remuneración de 796 mil 005 pesos