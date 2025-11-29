El talento de Osmar Olvera reconocido con el Premio Nacional del Deporte 2025.
Osmar Olvera Ibarra tuvo un gran año representando a México como clavadista.
Reconocen talento de Osmar Olvera en el Premio Nacional del Deporte 2025
Este 28 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2025, el cual fue presidido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Durante el evento se reconoció el talento de Osmar Olvera, de 21 años de edad.
El clavadista mexicano logró convertirse en campeón mundial y máximo medallista en la disciplina de clavados.
Por ello, ganó en la modalidad Deporte No Profesional que otorga el Premio Nacional del Deporte en su edición de este año.
Todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025
Además de Osmar Olvera, estos fueron todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 por categoría:
Deporte no profesional
- Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)
- Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)
- Uriel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)
Deporte profesional
- Isaac del Toro (Ciclismo)
Deporte paralímpico
- Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)
- Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)
Entrenador
- Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)
- Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)
Juez/Árbitro
- Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)
- Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)
Trayectoria destacada en el deporte mexicano
- Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)
- Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)
- José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)
- María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)
Fomento al deporte
- Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez
Cabe señalar que los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 se llevaron:
- Diploma firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
- Medalla de primera clase oro de ley 0.900 con roseta
- Remuneración de 796 mil 005 pesos