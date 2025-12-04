Claudia Sheinbaum y CONADE celebraron a la entrenadora Ma Jin y su labor para formar y apoyar a los atletas, así como su trayectoria deportiva. La Embajada de China en México celebró este reconocimiento.

¿Qué dijo la Embajada de China en México sobre el reconocimiento a la entrenadora Ma Jin por Claudia Sheinbaum?

A través de sus redes sociales, la Embajada de China en México respondió al video publicado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en donde la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce la trayectoria de la entrenadora Ma Jin.

Es por eso que dentro del mensaje de la Embajada de China en México, aseguró que Ma Jin es “un puente cultural y humano” ya que inspira a los jóvenes atletas a soñar en grande.

Embajada de China en México celebra el reconocimiento hecho a Ma Jin (@EmbChinaMex / X)

Dentro del mensaje de la Embajada de China en México, recalcaron como Ma Jin se había dedicado a entrenar a los atletas mexicanos acercándolos a la constancia, técnica y visión de los clavadistas chinos.

“China y México son buenos amigos que se tienen confianza mutua y buenos socios para el desarrollo común. Esperamos que ambos países continúen fortaleciendo los intercambios y la cooperación en todas las áreas, impulsando el desarrollo continuo y profundo de la Asociación Estratégica Integral.” Embajada de China en México

Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre, Ma Jin fue reconocida por Claudia Sheinbaum al destacar su valor como entrenadora de clavados y le otorgó el Premio Nacional del Deporte 2025.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el director de la CONADE, Rommel Pacheco, le dieron un reconocimiento honorífico a la entrenadora por su trayectoria y los excelentes resultados con el equipo de clavados en 2025.

De hecho, en 2012, Ma Jin fue honrada con la Orden del Águila Azteca, un reconocimiento a los extranjeros por sus contribuciones a México.