El fichaje del Dibu Martínez con el Manchester United parecía casi un hecho, sin embargo, todo cambió de manera drástica y ahora el portero campeón del mundo deberá definir dónde quiere seguir su carrera a días de que concluya el mercado de fichajes.

El Dibu Martínez se quedó fuera de la lista de su actual equipo, el Aston Villa y los rumores sobre su llegada al Manchester United tomaban más fuerza, sin embargo, parece que la contratación se cayó.

De acuerdo con varias versiones, el portero de la Selección Argentina estaba muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Manchester United y el rumor tomó fuerza luego de que no lo convocaran para el partido contra el Crystal Palace para la tercera fecha de la Premier League.

Incluso le preguntaron al DT del Aston Villa, Unai Emery, sobre quién será su arquero titular para la temporada 2025-2026, a lo que el técnico ratificó que sería Marco Bizot y evadiendo la pregunta sobre qué pasará con el Dibu Martínez.

¿Se queda sin equipo? Fichaje del Dibu Martínez con el Manchester United se viene abajo

Pese a que se reveló que el Dibu Martínez ya tenía un acuerdo contractual con el Manchester United y solo faltaba arreglar el traspaso con el Aston Villa, la dirigencia del equipo inglés decidió no contratar al argentino.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United cerró el fichaje de Senne Lammens, portero belga de 23 años de edad, en vez del Dibu Martínez, quien incluso ya habría firmado un nuevo contrato con el Aston Villa hasta 2029 tras la caída de su fichaje, según reportes.

🚨Emiliano "Dibu" Martínez no será refuerzo del Manchester United.

*️⃣El club llegó a un acuerdo y fichará al belga Senne Lammens, tal como informó @FabrizioRomano. pic.twitter.com/hfIawNRGGn — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2025

Galatasary muestra interés por el Dibu Martínez

Luego de la caída del traspaso al futbol inglés, parece que el Galatasaray ya mostró interés en el portero campeón del mundo, el Dibu Martínez, por lo que inició conversaciones formales y podría realizar una oferta al Aston Villa para hacerse de los servicios del jugador argentino.

Las últimas horas serán cruciales para el Dibu Martínez para conocer si seguirá otros seis meses más con el Aston Villa, equipo que disputará la fase de liga de la UEFA Europa League o si tendrá otro destino como el Galatasaray, quienes jugarán la UEFA Champions League esta temporada.