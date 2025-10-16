El clavadista mexicano, Osmar Olvera, resultó nominado como Atleta del Año en la rama varonil de clavados 2025 por parte de la World Aquatics, esto, luego de firmar una temporada histórica en este año.

De acuerdo con la World Aquatics, Osmar Olvera, de 21 años de edad, comparte la nominación a Atleta del Año junto a figuras como Cassiel Rousseau (Australia), Cao Yuan y Wang Zongyuan (China), y Oleksii Sereda (Ucrania), todos campeones y medallistas de competencias a nivel mundial.

El atleta mexicano es considerado como el gran favorito para llevarse el premio por su desempeño en el Mundial de Clavados de Singapur 2025, en el cuál se colgó cuatro medallas, incluido el oro.

Además, sumó cuatro preseas en la Copa Mundial de Clavados 2025, dando un total de ocho medallas internacionales, tan solo en este año en curso.

¡Orgullo mexicano! Osmar Olvera fue nominado a Atleta del Año por parte de la World Aquatics

World Aquatics sumó a cinco atletas en la categoría de clavados varonil en la que se incluyó a Osmar Olvera para entregar el reconocimiento del 2025.

Además de Osmar Olvera, otros cuatro atletas fueron nominados para tratar de obtener dicho galardón de World Aquatics:

Cassiel Rousseau (Australia)

Cao Yuan (China)

Wang Zongyuan (China)

Oleksii Sereda (Ucrania)

“¡Es esa época del año! ¡Aquí están tus nominados a atleta del año para buceo masculino! Ve a nuestras Historias y vota dando me gusta a la Historia del atleta que quieres ver ganar. Los ganadores se otorgan en base a una combinación de votación pública y el Comité de Nominación”, escribió World Aquatics en redes sociales.

Osmar Olvera quiere hacer historia en Los Ángeles 2028

Osmar Olvera platicó con SDP Deportes y dejó en claro cuál es su objetivo próximo, pues quiere ser campeón olímpico.

“Ir paso a paso. Vienen Centroamericanos, nunca he ido, eso me emociona y en 2027 ya empiezan a entregarse las plazas para Los Ángeles, ir a cada competencia con esa mentalidad de subir a lo más alto, ganar esa plaza a Los Ángeles y una vez en Los Ángeles cumplir mi más grande sueño que es ser campeón olímpico”, declaró Osmar Olvera.