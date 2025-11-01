La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) dieron a conocer la lista de ganadores al Premio Nacional de Deportes 2025.

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y dedicación de los deportistas, se revelaron a los ganadores y entre los premiados destacan medallistas olímpicos, paralímpicos y atletas con una larga trayectoria, mismos que fueron reconocidos con el Premio Nacional de Deportes 2025.

Dos de los nombres que aparecen en esa lista fueron el ciclista mexicano, Isaac del Toro y el clavadista Osmar Olvera, quienes en este 2025 destacaron en la mayoría de las competencias en las que participaron.

Premio Nacional de Deportes 2025: Revelan lista de ganadores

Fue a través de un comunicado que la CONADE definió a la lista de ganadores al Premio Nacional de Deportes 2025 en diferentes categorías:

Deporte no profesional

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uriel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Deporte profesional

Isaac del Toro (Ciclismo)

Deporte paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Juez/Árbitro

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Fomento al deporte

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

Su esfuerzo y disciplina serán reconocidos por un año destacado para el deporte mexicano. 🇲🇽



— CONADE (@conadeoficial) November 1, 2025

¿Cuánto se llevan de premio los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025?

La CONADE no solo reveló la lista de ganadores al Premio Nacional de Deportes 2025, pues los atletas reconocidos también se llevarán un premio económico.

La CONADE informó que los ganadores al Premio Nacional de Deportes 2025 recibirán un diploma, una medalla de primera clase de oro ley de 0.900 con roseta y 796 mil 5 pesos, los cuales serán entregados por la presidenta Claudia Sheinbaum en una ceremonia que se llevará a cabo este mes de noviembre.