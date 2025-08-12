El campeón del mundo Osmar Olvera tendrá competencias en México luego de que se confirmará que el país será sede de la Copa Mundial de Clavados en 2026 y 2027.

México, una de las potencias en las competencias acuáticas, volverá a figurar en el calendario internacional de clavados al confirmarse como sede de la Copa Mundial de los siguientes dos años.

De manera que el siguiente año, el país azteca recibirá dos eventos importantes en el deporte, la Copa Mundial de Clavados y el Mundial de Futbol de la FIFA.

¡Osmar Olvera competirá en casa! México albergará la Copa Mundial de Clavados en 2026 y 2027

Después de llenar de gloria el deporte mexicano, Osmar Olvera volverá a recibir el calor y apoyo de la afición tricolor al confirmarse que Guadalajara será sede de la Copa Mundial de Clavados.

La Federación Mundial de Natación confirmó que Guadalajara será sede de una etapa de la Copa Mundial de Clavados que se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo de 2026.

Con este anuncio se mantiene la continuidad del país como sede de esta competición ya que en este año también recibió este evento, además la edición de 2027 también se celebrará en México por una sede por confirmar.

La Copa Mundial de Clavados 2026 se cruza con la organización del Mundial de la FIFA

El 2026 será un año cargado de eventos deportivos para México, ya que además de la Copa Mundial de Clavados también se disputarán algunos partidos del Mundial de la FIFA.

Guadalajara será una de las ciudades que recibirá partidos del Mundial así como del repechaje para éste, mismos que se jugarán en marzo de 2026.

Por lo que la actividad de clavados se suman a la agenda deportiva de la ciudad tapatía para el próximo año, consolidándose como un epicentro del deporte tricolor.