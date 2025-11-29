El hijo del exatleta olímpico de México, Rommel Pacheco, robó miradas durante la visita que este realizó hoy viernes 28 de noviembre a Palacio Nacional.

Incluso, ni la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pudo resistir, por lo que dejó una bella postal familiar que fue compartida en redes sociales.

Y es que hoy viernes 28 de noviembre se llevó a cabo en Palacio Nacional, la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hijo de Rommel Pacheco roba mirada de Sheinbaum en visita a Palacio Nacional

Ante la entrega de premios al deporte, estuvo presente Rommel Pacheco en Palacio Nacional, como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

No obstante, no lo hizo solo, pues el exclavadista mexicano estuvo acompañado de su esposa, la influencer Lylo Fa , así como de su hijo, quien robó miradas en Palacio Nacional.

Esto debido a que fue por un día soldado de Ejército mexicano, por lo que acudió a la cita con el tradicional uniforme militar.

Esto fue aprovechado por varios de los asistentes a la premiación, quien no resistieron y se fotografiaron con el pequeño Rommel.

Resalta que una de ellas fue la presidenta Sheinbaum, quien posó en una linda fotografía junto al menor y a Lylo Fa.

Las imágenes fueron compartidas por el propio Rommel Pacheco y su esposa, quienes destacaron el acompañamiento familiar a la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025.