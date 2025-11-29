El hijo del exatleta olímpico de México, Rommel Pacheco, robó miradas durante la visita que este realizó hoy viernes 28 de noviembre a Palacio Nacional.
Incluso, ni la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pudo resistir, por lo que dejó una bella postal familiar que fue compartida en redes sociales.
Y es que hoy viernes 28 de noviembre se llevó a cabo en Palacio Nacional, la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hijo de Rommel Pacheco roba mirada de Sheinbaum en visita a Palacio Nacional
Ante la entrega de premios al deporte, estuvo presente Rommel Pacheco en Palacio Nacional, como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
No obstante, no lo hizo solo, pues el exclavadista mexicano estuvo acompañado de su esposa, la influencer Lylo Fa, así como de su hijo, quien robó miradas en Palacio Nacional.
Esto debido a que fue por un día soldado de Ejército mexicano, por lo que acudió a la cita con el tradicional uniforme militar.
Esto fue aprovechado por varios de los asistentes a la premiación, quien no resistieron y se fotografiaron con el pequeño Rommel.
Resalta que una de ellas fue la presidenta Sheinbaum, quien posó en una linda fotografía junto al menor y a Lylo Fa.
Las imágenes fueron compartidas por el propio Rommel Pacheco y su esposa, quienes destacaron el acompañamiento familiar a la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025.