Ma Jin, la entrenadora de oro, es reconocida por Claudia Sheinbaum por su trayectoria deportiva.

Reconoce Claudia Sheinbaum a Ma Jin, la entrenadora de oro, por su trayectoria deportiva

Durante el Premio Nacional del Deporte 2025, Ma Jin fue reconocida por la presidenta de México, Claudia Sheinabum.

La entrenadora de oro recibió un reconocimiento honorífico por su trayectoria y los excelentes resultados con el equipo de clavados en 2025.

En la ceremonia de premiación, Ma Jin fue recibida entre aplausos por Claudia Sheinbaum y el director de la CONADE, Rommel Pacheco.

A lo largo de su trayectoria, Ma Jin ha dedicado su vida a formar atletas en México.

De ahí, que se le rindiera un homenaje durante el Premio Nacional del Deporte en su edición de este año.

En 2012, a Ma Jin se le otorgó la Orden del Águila Azteca, honor que da México a los extranjeros por su contribuciones al país.

Osmar Olvera, alumno de Ma Jin, también es reconocido en el Premio Nacional del Deporte 2025

El Premio Nacional del Deporte 2025 también contó con el reconocimiento a Osmar Olvera, alumno de la entrenadora de oro, Ma Jin.

Omar Olvera- de 21 años de edad- ganó en la modalidad de Deporte No Profesional.

Esto porque Osmar Olvera logró logró convertirse en campeón mundial y máximo medallista en la disciplina de clavados.

Los más recientes medallas de Osmar Olvera de la mano de Majin fueron:

Oro en trampolín de 3 metros (Singapur 2025)

Plata en trampolín de 1 metro (Singapur 2025)

Plata en trampolín de 3 metros sincronizado (Singapur 2025)

Plata en trampolín de 3 metros en equipos mixtos (Singapur 2025)

Plata en trampolín de sincronizado de 3 metros (París 2024)

Bronce en trampolín de 3 metros (París 2024)

Oro en trampolín de 1 metro (Doha 2024)

Bronce en trampolín de 3 metros (Doha 2024)