Isaac del Toro no solo logró una actuación histórica en el Tour de Francia 2026 al finalizar tercero, también obtuvo una importante recompensa económica gracias a su desempeño durante las tres semanas de competencia.

En total, el ciclista mexicano Isaac del Toro acumuló 146 mil 550 euros en premios, una cifra equivalente a aproximadamente más de 3.1 millones de pesos mexicanos, resultado de su posición final, la conquista del maillot blanco y los premios obtenidos etapa tras etapa.

Isaac del Toro ganó premio económico por el maillot blanco

Isaac del Toro recibió un premio de 100 mil euros, cantidad destinada a los ciclistas que completan el podio en los Campos Elíseos.

A ello se sumó el reconocimiento como mejor ciclista joven del Tour de Francia 2026, distinción que le otorgó el prestigioso maillot blanco y un premio adicional de 20 mil euros.

El resto de sus ganancias, 26 mil 550 euros, fueron obtenidas a lo largo de las 21 etapas del Tour.

Isaac del Toro firma la mejor actuación de un mexicano en la historia del Tour de Francia. (Mosa'ab Elshamy / AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Esa cifra incluye los 11 mil euros por su victoria en la segunda etapa, 5 mil 500 euros por un segundo lugar, 5 mil 600 euros por dos terceros puestos, además de las bonificaciones obtenidas por finalizar en el Top 10 en distintas jornadas y los 300 euros diarios que recibió por portar el maillot blanco como líder de la clasificación juvenil.

Isaac del Toro se colocó como los mejores ciclistas del mundo

Más allá del premio económico, el Tour de Francia 2026 representó la consolidación internacional de Isaac del Toro.

Su tercer lugar en la clasificación general y la conquista del maillot blanco lo colocan entre los mejores ciclistas del mundo y marcan uno de los capítulos más importantes en la historia del deporte mexicano.