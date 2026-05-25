Kevin Mier, portero campeón con Cruz Azul, se quedó fuera de la convocatoria de jugadores que irán al Mundial 2026 con Colombia.

Kevin Mier, quien ha destacado con Cruz Azul, no fue incluido en la lista final de futbolista convocados por Colombia para la Copa Mundial de la FIFA, por lo que sorprendió debido a que sí apareció en la prelista de los cafetaleros.

Colombia dejó fuera a Kevin Mier y otros futbolistas de la Liga MX

La lista de la Selección de Colombia para el Mundial 2026 generó controversia debido a que no incluyó a varios futbolistas de la Liga MX.

Tal fue el caso de Kevin Mier, Cristian Borja y Álvaro Angulo, quienes han sido destacados en sus clubes en la última temporada del futbol mexicano.

El mediocampista de Pachuca, Christian Rivera, tampoco alcanzó a colarse en la lista que sí incluyó a jugadores que militan en River Plate o el Betis de España.

¿Cómo le fue a Kevin Mier con Cruz Azul previo al Mundial 2026?

Kevin Mier quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Colombia pese a que terminó como campeón con Cruz Azul.

Kevin Mier no estará con Colombia pese a su gran momento en Cruz Azul. (David Leah / David Leah)

El portero Kevin Mier además formó parte de la sexta mejor defensiva del Clausura 2026 con solo 18 goles permitidos.