Pumas vs León juegan en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil; pronóstico 2-0 a favor del equipo auriazul sobre La Fiera. Conoce las posibles alineaciones.
Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido Pumas vs León es triunfo de 2-0 a favor del equipo universitario en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Pronóstico: Pumas 2-0 León
Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
Pumas vs León se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
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Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Karen Ramírez, Leighanne Robe, Andrea Pereira y Paola Chavero
- Mediocampistas: Cristina Torres, Karen Becerril, Alexa Huerta y Priscila Chinchilla
- Delanteras: Stephanie Ribeiro, Angelina Hix
León
- Portera: Natalia Acuña
- Defensas: Vanessa Valadez, Fer Pinilla, Elena Cortés y Dania Gutiérrez
- Mediocampistas: Lixy Rodríguez, Solange Lemos y Chelsea Nyama
- Delanteras: Mayalu Rausch, Rubí Soto e Itzel Alemán
Pumas vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?
El domingo 2 de agosto se enfrentan Pumas vs León, en la continuación de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: YouTube y ViX