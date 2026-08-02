Pumas vs León juegan en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil; pronóstico 2-0 a favor del equipo auriazul sobre La Fiera. Conoce las posibles alineaciones.

Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido Pumas vs León es triunfo de 2-0 a favor del equipo universitario en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Pronóstico: Pumas 2-0 León

Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil

Pumas vs León se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Karen Ramírez, Leighanne Robe, Andrea Pereira y Paola Chavero

Mediocampistas: Cristina Torres, Karen Becerril, Alexa Huerta y Priscila Chinchilla

Delanteras: Stephanie Ribeiro, Angelina Hix

Pumas femenil debuta como local en el Apertura 2026 (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

León

Portera: Natalia Acuña

Defensas: Vanessa Valadez, Fer Pinilla, Elena Cortés y Dania Gutiérrez

Mediocampistas: Lixy Rodríguez, Solange Lemos y Chelsea Nyama

Delanteras: Mayalu Rausch, Rubí Soto e Itzel Alemán

Pumas vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

El domingo 2 de agosto se enfrentan Pumas vs León, en la continuación de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.